Куди піти у Києві 6–8 червня: Latexfauna, Docudays UA і фестиваль сиру та вина

Протягом вікенду в столиці відбудеться старт кінофестивалю Docudays UA, барахолка "Подільський Шук", освітня подія "КиївПрайд Парк", концерти Міши Крупіна, "Паліндрома", Latexfauna та багато інших івентів.

Ось 11 заходів, які варто відвідати.

П'ятниця

Постер фільму "Стрічка часу" Катерини Горностай

На фестивалі покажуть такі стрічки: "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова, "З любов'ю з фронту" Аліси Коваленко, "Пісні землі, що повільно горить" Ольги Журби, "Твоє життя без мене" Анни Рубі та "Стрічка часу" Катерини Горностай, яку The New York Times назвав "портретом нації очима її дітей", а на Берлінале фільм зустріли 10-хвилинними оваціями. Окрім кінопоказів заплановані семінари та майстер-класи.

Детальна програма доступна за посиланням .

Ціна: 120 грн ( квитки )

Де: кінотеатр "Жовтень", вул. Костянтинівська, 26

Коли: 6–13 червня

Все почнеться у п'ятницю. Цього дня за пультом будуть Illia Chin, Postig, Off night та DJ Kon'. У суботу виступатимуть Valmaind, Fleming і хедлайнер дня – іспанський артист EdOne. Вечір неділі стартує з виступу Moojev, а далі гратиме гурт Latexfauna.

Ціна: від 300 грн ( квитки )

Де: "Курені", Паркова дорога, 4

Коли: 6–8 червня, з 16:00 до 23:00

У п'ятницю Міша Крупін заспіває "Пароль", "У нашому місті" та інші хіти, а також презентує нові пісні. У суботу відбудеться подія під назвою Aplay x Хованка з цікавим лайнапом: Objectiv (UK), Diff!rant, Buzzkeeper, AlterVS, Jike та Votuma гратимуть на основній сцені, а Hodynenko, RB4K, TRNGLM, Dub.In.Sky, Badwor7h та eazee – на сцені Хованка. У неділю буде концерт гурту Adam, заснованого Мішою Клименком і його дружиною Сашею Норовою. Лунатимуть такі композиції: "Танцюй зі мною повільно", "Таку як є", "Дещо інше", "Я не п’яна, я щаслива", "Цілуй", "Лише для нас", "Серед зими" та інші пісні.

Локація pet-friendly. Також є ресторан, спортивний майданчик, лаунж-зони, фудкорт, зона гамаків, PlayStation і багато іншого.

Ціна: від 500 грн ( квитки )

Де: простір "В'ява" на ВДНГ, пр. Академіка Глушкова, 1

Коли: 6 червня з 20:00, 7 червня з 17:00, 8 червня з 19:00

Степан Бурбан ("Паліндром") представить нову програму — не лише музичну, а й візуальну. А ще буде нова лінійка мерчу — від футболок до патчів. Зібрані донати, зокрема на аукціоні з ексклюзивними лотами, передадуть на закупівлю ударних морських дронів "Маґура" для ГУР МО України, а також на підтримку спецпідрозділів.

Ціна: від 990 грн ( квитки )

Де: Origin Stage, вул. Шота Руставелі, 16А

Коли: 6 червня о 19:00

Основою виставки стане монументальне керамічне панно "Майська ніч", що експонується вперше з моменту його створення на початку 1990-х.

"Людмила Мєшкова – архітекторка за освітою і керамістка за покликанням. Монументальне панно «Майська ніч» стало присвятою художниці природі рідної Полтавщини і відсилає глядача до творчості її знаменитого земляка, Миколи Гоголя, та його повісті «Майська ніч, або Утоплена» з циклу «Вечори на хуторі біля Диканьки». Панно передає магію гоголівської ночі, де все живе і перебуває в невпинному русі", – розповідають в "Українському Домі".

Ціна: 120 грн ( квитки )

Де: "Український Дім", вул. Хрещатик, 2

Коли: 5–29 червня, вівторок–неділя, 11:00–19:00

Субота

На маркеті будуть лляні сукні, бавовняні футболки, муслінові сорочки, вільні сарафани та спідниці, кроп-топи, широкі штани з натуральних тканин, а також сумки, прикраси, сандалі, босоніжки, мюлі, клоґи, кеди, мокасини, балетки, кросівки та багато іншого. І все це — від українських брендів.

Ціна: вхід вільний

Де: D12, вул. Десятинна, 12

Коли: 7–8 червня, 10:00–20:00

Що буде:

30 українських виноробень нової хвилі, а також стенд із безалкогольними винами від Wine Time

20 крафтових сироварів і виробників гастрономії

безкоштовні дегустації більшості вин і сирів

фірмовий винний келих у подарунок (при купівлі відповідного квитку)

Kyiv Wine Run 2025 – благодійний забіг мальовничим відрізком ВДНГ із винними пітстопами

гра "Флірт Калина" та традиційні танці від "Флірт-гуляння"

лекції-дегустації від провідних фахівців винної та сирної сфер

майстер-класи з приготування сиру

малювання на келихах та майстер-класи з флористики

фудкорт

настільні спортивні ігри

Ціна: від 350 грн ( квитки )

Де: ВДНГ, павільйон № 1, пр. Академіка Глушкова, 1

Коли: 7–8 червня, 11:00–21:00

Цьогорічною концепцією є "Ілюзія безпеки", тож досліджуватимуть суспільну тенденцію абстрагуватися від незручної правди про експлуатацію тварин. На події буде дві сцени — Garden Stage та Concert Hall Stage з класним лайнапом. Також діятимуть мультимедійна експозиція від студій u2203 та Photinus, персональна фотовиставка Джо-Енн МакАртур, маркет у колаборації з БФ "Спілка", лекторій, фудмаркет, бар, тату й портрети за донат та імерсивні активності.



Всі зібрані кошти спрямують на підтримку Сил оборони України — до 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" та на веган-пайки.

Ціна: від 500 грн ( квитки )

Де: Community Café, вул. Кирилівська, 41

Коли: 7–8 червня, 14:00–22:00

На події буде лекторій, майстерня, фотовиставка, музичні виступи, ярмарок українських брендів, перегляд короткометражок і тату-зона. Також діятиме окрема зона пам'яті, де можна вшанувати загиблих у війні.

Ціна: вхід вільний (потрібна реєстрація)

Де: ВДНГ, павільйон КИТ, пр. Академіка Глушкова, 1

Коли: 7 червня з 13:00

Неділя

Тут буде великий благодійний ярмарок із вінтажем, старовиною та хендмейдом. Також заплановані культурні й благодійні проєкти. Всі зібрані кошти підуть на потреби 47-ї ОМБр.

Ціна: вільний донат

Де: внутрішній двір НаУКМА, вул. Григорія Сковороди, 2Г

Коли: 8 червня, 12:00–20:00

Вечірку запалюватимуть київський діджей і резидент клубу Алекс Саваж та Карл Тріпсі – литовець з українським серцем, який обожнює шукати рідкісні платівки.

Ціна: від 350 грн

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 8 червня з 16:00