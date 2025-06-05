У США розробили пристрій, що перетворює повітря на бензин

Американська компанія Aircela представила перший робочий пристрій, який синтезує бензин із повітря, води й електроенергії.

Установку вже протестували на одному з дахів Нью-Йорка.

Розміром із холодильник, вона може виробляти близько 3,78 літра пального на добу, а максимальна ємність її накопичувача становить 64 літри.

Бензин, отриманий таким чином, повністю сумісний із будь-якими двигунами внутрішнього згоряння — жодних модифікацій авто не потрібно.

Пристрій уже готовий до використання. Головні його переваги — локальність і автономність. Установка заправляється вручну і може бути встановлена у будь-якому місці.

Апарат складається з трьох гексагональних блоків, які нагадують бджолині соти:

верхній модуль вловлює CO₂ за допомогою регенеративного сорбенту

лівий нижній проводить електроліз води й отримує водень

правий нижній поєднує CO₂ з воднем, утворюючи метанол, який далі перетворюється на бензин

Перші комерційні установки планують випустити вже восени.

Фото: Aircela