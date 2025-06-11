Uber випробовуватиме безпілотні таксі в Лондоні: що відомо

Компанія Uber почне тестувати безпілотні таксі в Лондоні навесні 2026 року. Йдеться про роботаксі — автономні електромобілі без водія за кермом, пише BBC.

Проєкт реалізують спільно з британською AI-компанією Wayve, яка вже кілька років тестує подібні авто на вулицях міста з водіями-наглядачами.

Попри те, що уряд Великої Британії планував дозволити безпілотний транспорт на дорогах не раніше другої половини 2027 року, правила для комерційних сервісів, зокрема автономних таксі й автобусів, вирішили адаптувати раніше.

Uber ще не визначився, чи зможуть користувачі викликати таке таксі під час тестів. В компанії кажуть, що додадуть цей варіант у застосунок, щойно дозволить законодавство.

Система Wayve керує автомобілем у реальному часі, використовуючи сенсори, радари й ШІ. Журналісти BBC, які протестували безпілотний транспорт у центрі Лондона, зазначають, що таксі впевнено реагувало на затори, світлофори, пішоходів і велосипедистів.

Компанія вже має досвід роботи з автономними авто. У березні вона запустила роботаксі в місті Остін в США, де машини працюють щодня 20 годин на добу. Пасажири можуть самі обрати поїздку без водія у застосунку без різниці у тарифі. У тому ж місті аналогічний сервіс готує і Tesla.

До того ж роботаксі вже використовують у Китаї, Сінгапурі та ОАЕ. У деяких випадках вони демонструють кращу безпеку, ніж традиційні авто, однак не обходиться без інцидентів. У Сан-Франциско один із сервісів довелося згорнути через низку технічних збоїв, а в інших містах фіксували інциденти з аваріями чи пасажирами, яких замкнуло всередині.

Британський уряд високо оцінює потенціал галузі: до 2035 року автономні технології можуть створити близько 38 тисяч робочих місць і додати 42 мільярди фунтів (понад $57 мільярдів) до ВВП країни. Водночас у профспілці GMB застерігають щодо можливих ризиків для зайнятості водіїв.

Фото: Uber / Kerry Flynn