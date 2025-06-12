У США створили ШІ-технологію для швидкого відновлення пошкоджених картин

Дослідники з Массачусетського технологічного інституту (MIT) створили інструмент на базі штучного інтелекту, який відновлює пошкоджені старовинні картини в десятки разів швидше за традиційні методи.

Про це повідомляє пресслужба інституту.

Метод запропонував аспірант MIT Алекс Качкін. Його технологія передбачає сканування картини, цифрову реконструкцію ушкоджених ділянок за допомогою ШІ та створення друкованої “маски” — полімерної плівки з точним зображенням відновлених фрагментів. Її можна приклеїти до поверхні полотна, а за потреби легко зняти без шкоди для оригіналу.

Качкін протестував метод на картині XV століття невідомого автора. Алгоритм автоматично визначив 5 612 пошкоджених фрагментів і підібрав 57 314 кольорів. Уся процедура — від сканування до нанесення плівки — зайняла лише 3,5 години. Для порівняння: ручне відновлення твору з подібною кількістю дефектів може тривати до дев’яти місяців.

Новий підхід працює лише на картинах із гладкою лакованою поверхнею й поки не рекомендований для музейних шедеврів. Натомість він може дати шанс роботам, які роками зберігаються у фондах і майже не потрапляють на виставки.

Фото: Massachusetts Institute of Technology