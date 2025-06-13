Google запускає фоторедактор із ШІ: як він працюватиме

Компанія Google запускає у застосунку "Google Фото" оновлений фоторедактор на основі штучного інтелекту, який зможе редагувати світлини за кілька секунд.

Про це пише Forbes USA.

Оновлений редактор буде доступний не лише для пристроїв Pixel, а і для інших Android‑ та iOS‑користувачів.

Його головна особливість — автоматичне редагування за допомогою ШІ. Достатньо доторкнутися до об’єкта на фото — і Google сам запропонує найбільш доречні інструменти.

Наприклад, якщо натиснути на обличчя людини — з’являться опції “Фокус”, “Додати світло”, “Різкість”, а також генеративні інструменти на кшталт “Перемістити” або “Перегенерувати”. Якщо доторкнутися до зайвого об’єкта на задньому плані — система запропонує “Стерти”, автоматично видалить об’єкт і заповнить фон.

Редактор також має оновлений інтерфейс: зображення займає більшу частину екрана, а під ним з’являються плитки зі швидкими командами — “Покращити”, “Динамічність”, “ШІ-покращення”. Натомість кнопки кадрування, обертання, дзеркального відображення і функція автокадрування будуть доступні без переходів у меню.

Оновлення працюватимуть навіть на старих Android-пристроях, починаючи з версії 8.0. Щоправда, деякі можливості можуть відрізнятися залежно від країни й моделі телефона. Також для доступу до ШІ-інструментів користувачу має бути більше 18 років.

Новий редактор зʼявиться в "Google Фото" вже в червні, а для iOS — трохи пізніше цього року.

Фото: Unsplash / appshunter.iо