Docudays UA 2025 оголосив переможців: повний список

22-й Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA оголосив переможців.

Головну нагороду конкурсу отримала стрічка “2000 метрів до Андріївки” Мстислава Чернова.

Це фільм про звільнення села Андріївка під Бахмутом бійцями 3-ї штурмової бригади. У центрі уваги — життя українських солдатів, їхні будні в окопах та боротьба за свободу.

“У ньому представлено погляд на українських солдатів, які готові пожертвувати життям за свою країну, поруч із режисером та оператором. Фільм передає грубий, майже фізичний досвід, який показує героїзм без жодної романтизації, оголюючи жорстоку реальність війни”, – зазначило журі.

Спеціальну відзнаку конкурсу "Docu/Світ" отримав фільм “Про святе і грішне” Ґієдре Бейноруте.

“Це фільм про культурну ідентичність, на тлі якої — війна, розв’язана Росією. Стрічка демонструє, як колективна пам’ять може ожити в теперішньому”, – пояснює журі.

Стрічка “Пісні землі, що повільно горить” Ольги Журби здобула головну нагороду в конкурсі "Docu/Україна" – “за точну та глибоку фіксацію на екрані колективного досвіду війни та багатошаровості травми”.

Режисери Ольга Журба та Мстислав Чернов оголосили, що передадуть грошові призи за нагороди на підтримку бригади “Азов” та 3-ї ОШБр відповідно.

Спеціальну відзнаку журі конкурсу "Docu/Україна" отримав фільм “З любов'ю з фронту” Аліси Коваленко – “за визначну сміливість обраного шляху, за щедрість у розділенні інтимного досвіду, за вміння перетворити персонажів фільму на друзів глядача”.

Головним переможцем фестивалю у категорії "Docu/Коротко" став фільм “Пил — це кит, це сонячне світло” Марії Касас Кастільйо — “за поетичне осмислення часової перспективи буття на планеті, за тонке нагадування крихкості буття людини та за втілення гідності людської скінченності”.

Спецвідзнаку в категорії "Docu/Коротко" здобула картина “Мама Мікра” режисерів Ребекки Бльохер і Фредеріка Шульда — “за створення оригінальної художньої мови для розповіді особистої історії, за вміння прийняти без засудження травматичний досвід від близьких”.

Головну нагороду в номінації “Rights Now!” отримав фільм “2000 метрів до Андріївки” Мстислава Чернова. Також він здобув приз глядацьких симпатій.

Спецвідзнаку в номінації “Rights Now!” отримала стрічка “Листи до Хави” режисерів Наджиби Нурі та Расула Нурі — “за надзвичайно чуттєве й потужне зображення гідності та внутрішньої сили особистості, яка прагне самореалізації попри глобальні політичні рішення та репресивні системи”.

Фільм “Де мій бронік?” Дар’ї Пенькової нагородили премією імені Андрія Матросова (на честь продюсера фестивалю Андрія Матросова, який загинув у автокатастрофі 2010 року).

Головний приз студентського журі отримала стрічка “Твоє життя без мене” Анни Рубі — “за прояв людяності, емпатії і чуйності у висвітленні боротьби за свої права та прийдешніх поколінь”.

Фільм “Межі Європи” Аполени Рихлікової нагородили спеціальною відзнакою студентського журі за те, що він "демонструє глибоку професійну відданість".

Приз від журі спілки кінокритиків України здобув фільм “Мілітантропос” режисерів Єлизавети Сміт, Аліни Горлової і Семена Мозгового. Його відзначили “за поліфонію голосів, що з елегантністю, стилем та могутніми візуальними метафорами створюють портрет народу, який виштовхнули з зони комфорту, але він не впав у трагізм і забажав повернути відібране".

13 червня стрічки-призерки можна буде побачити в кінотеатрі “Жовтень” у межах глядацького дня Docudays UA.

Фото: кадр із фільму “З любов’ю з фронту”