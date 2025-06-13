"Укрзалізниця" запустила перший в Україні поїзд-галерею: фото

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Ірина Маймур
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"Укрзалізниця" презентувала перший в Україні артпоїзд, де у трьох спеціально обладнаних вагонах експонується виставка "Відвага нації" (Courage of a Nation).

Вона розповідає про незламність українців очима американського філантропа та фотографа Говарда Баффетта.

Над концепцією працював дворазовий лауреат Пулітцерівської премії Мухаммед Мухейсен. Вагони доповнили світловим і музичним оформленням, щоб мандрівка перетворилася на повноцінний артдосвід.

Поїзд-галерея вже приймає відвідувачів в Одесі. Туди можна буде завітати до 17 червня включно.

Далі потяг вирушить у чотиримісячний тур 63 вокзалами України: від прифронтових областей до Карпат. Точний графік не розголошують із міркувань безпеки.

Вхід на виставку безкоштовний. Щоб уникнути черг, потрібно зареєструватися за посиланням.

Фото: УЗ

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Опубліковано: 13 червня 2025
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