Виробник Barbie інтегрує ШІ в іграшки для підлітків​

Компанія Mattel, один із лідерів у виробництві іграшок, оголосила про партнерство з лабораторією OpenAI для інтеграції технологій штучного інтелекту та чат-ботів у свою продукцію.

Нові продукти з інтегрованим ШІ будуть орієнтовані на споживачів віком від 13 років.

“Використовуючи технології OpenAI, Mattel додасть магії ШІ до ігрових процесів, що відповідають віку, зосереджуючись на інноваціях, конфіденційності та безпеці”, – йдеться в заяві компанії.

Водночас, як пише TechSpot, цей крок Mattel викликає певні питання, враховуючи її попередній досвід з ШІ-продуктами. У 2015 році компанія випустила ляльку Hello Barbie, яка мала функцію розпізнавання мовлення та базового функціоналу чат-бота. Однак іграшка записувала розмови з дітьми та мала проблеми з безпекою даних.

Експерти та громадськість висловлюють занепокоєння, що сучасні ШІ-сервіси можуть бути не менш проблематичними, особливо коли йдеться про використання дітьми та підлітками.

Хоча багато компаній зараз обережні щодо ШІ, Mattel повністю довіряє OpenAI. Виробник іграшок інтегруватиме чат-бот у внутрішні процеси, використовуючи його для розробки продуктів – від ідей до роботи з клієнтами.

Фото: Unsplash / Sean Bernstein