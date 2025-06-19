Куди піти у Києві 20–22 червня: SKOFKA, "Один в каное" та "Країна мрій"

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Ірина Маймур
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Цими вихідними в Києві — концерти SKOFKA і "Один в каное", етнофестиваль "Країна мрій", нова виставка в NAMU, День йоги в Гідропарку і ще багато цікавих подій.

Зібрали 11 заходів, які варто відвідати.

П'ятниця

Виставка “Спецфонд. Нові дослідження”

Давид Бурлюк, "Козак Мамай", 1908

20 червня в NAMU відкривається новий виставковий проєкт "Спецфонд. Нові дослідження". Він розповідає про феномен Спецфонду – таємного зібрання творів, до якого потрапили роботи художників, визнаних радянською владою "неблагонадійними". Їхні імена й твори мали зникнути з публічного простору й історії українського мистецтва.

На виставці буде представлено твори Давида Бурлюка, Віктора Пальмова, Єфрема Світличного, Лева Крамаренка, Абрама Черкаського, Юрія Садиленка, Василя Сильвестрова, Івана Падалки, Оксани Павленко та інших художників.

Ціна: 150 грн

Де: Національний художній музей України, вул. Грушевського, 6

Коли: з 20 червня, 12:00–18:00

Концерт гурту "Один в каное"

Гурт зіграє одразу два концерти на сцені Міжнародного центру культури і мистецтв (колишній "Жовтневий палац"). У їхньому виконанні прозвучать як уже відомі композиції, так і нові пісні, що допомагають упоратись з емоційними викликами воєнного сьогодення.

Ціна: від 590 грн (квитки)

Де: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Коли: 20 і 21 червня, 18:30

Етнофестиваль "Країна мрій"

Протягом трьох днів у Ботсаду імені Гришка звучатиме етномузика від українських і закордонних гуртів, працюватимуть ярмарок народних майстрів і творчі майстерні, відбуватимуться майстеркласи з танців і співу, дискусії, ігри для дітей та купальські обряди.

У лайнапі фестивалю — KARNA, "ЯРРА", "АНКА", "ВІЙ", "Кому Вниз", Cuibul, The Doox, "Мертвий Півень", "ГуляйГород", "Баламути", Kozak Siromaha та інші етномузиканти.

Ціна: 300–750 грн (квитки)

Де: Ботанічний сад ім. Гришка, вул. Садово-Ботанічна, 1

Коли: 20–22 червня з 14:00

Субота

Дитячий фестиваль Jumpalooza

На відвідувачів чекає понад 10 тисяч квадратних метрів батутів, мегагірок, надувних зон і каруселей, розділених за віковими категоріями. А також — басейни, водні гірки, яскрава надувка та навіть окрема водна зона для найменших.

У програмі — шоу мильних бульбашок і повітряних кульок, пінна й кріо-дискотека, а також тікток-кімнати для фото й відео та виступи аніматорів, мімів і ходулістів.

Для дорослих працюватиме BBQ-зона, великий фудкорт, маркет із понад 100 брендами, лаунж-зони та фотолокації.

Ціна: 200–300 грн (квитки)

Де: артзавод "Платформа", вул. Якова Гніздовського, 1А

Коли: 21–22 вересня, 10:00–21:00

Міжнародний день йоги 2025

Цими вихідними в Гідропарку відбудеться дводенний open air фестиваль йоги. У програмі — практики від інструкторів різних шкіл, лекції на теми аюрведи, васту й екології, а також тілесні та психологічні практики. На локації працюватимуть окремі зони: майстеркласи, стояння на цвяхах, простір тиші і дитячий майданчик.

Також заплановані музичні активності (мантра-джем, саундхілінг і Ecstatic Dance) та чайні церемонії. До того ж працюватиме локація, де робитимуть масажі.

Ціна: вхід вільний за попередньою реєстрацією в @YogaDay_KyivBot

Де: екопростір SKVO Space, Гідропарк

Коли: 21–22 червня з 10:30

Фестиваль “СВЯТО КУПАЛА”

На гостей культурного простору “В’ЯВА” чекає створення вінків із польових трав, розповіді про русалок, школа традиційного танцю, гончарна майстерня й навіть кузня, де кожен зможе викувати власний дзвоник.

У програмі — ярмарок із автентичними виробами, майстеркласи та пісні з “присмаком чорниць”. Завершать кожен із вечорів виступи хедлайнерів — Марини Круть та гурту “ЮрКеш”.

Ціна: 350 грн (квитки)

Де: “В’ЯВА”, біля Оранжереї на ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1

Коли: 21–22 червня, 13:00–22:00

Вечірка VERTUHA

VERTUHA повертається з літньою вечіркою на двох сценах Лісового причалу. Організатори закликають “перетворитися на природу” — дрескод події натхненний лісовою магією, диско-шиком і пляжною естетикою.

Фото- та відеозйомка заборонені. На локації працюватимуть фотографи й фотоавтомат.

Зібрані з продажу квитків кошти після покриття витрат на організацію спрямують у фонд "Фронт + Тил" на FPV-дрони для 77-ї бригади.

Ціна: 500–600 грн (квитки)

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 21 червня, 17:00–22:30

Вечірка ROTOR

ROTOR — нова серія вечірок, де простір Collider перетворюється на майданчик для потужного й агресивного техно. У лайнапі — RELYVE b2b POWERTECH, SASHA STORM b2b MARIA RODINA, DJ SVEJ, ETEILLA, D.CRETE, SONORIX та DIFUSIØN.

Ціна: 600 грн (квитки)

Де: Collider, вул. Кирилівська, 60

Коли: 21 червня з 15:00

Неділя

LATIN JAZZ JAM від Dislocados

У неділю в "КультМотиві" відбудеться джем від Dislocados — першого й єдиного сальса-оркестру України. У програмі — жива імпровізація, поєднання джазу й латини, драйв і танцювальна енергія.

Ціна: 200–300 грн (квитки)

Де: "КультМотив", вул. Набережно-Хрещатицька, 31/36

Коли: 22 червня з 16:00

Концерт SKOFKA

Після тривалої творчої паузи SKOFKA вийде на сцену “Куренів”. У програмі — прем’єри нових треків і знайомі хіти: “Чути гімн”, “Додому”, “Не забудем і не пробачим”, “Стаємо сильнішими”, “Один день потому”, “В дорогу” та інші.

Ціна: від 750 грн (квитки)

Де: "Курені", Паркова дорога, 4

Коли: 22 червня, 19:00–20:30

Лекція та музичний live "Множинне тіло"

Фото: Лєна Самойленко, надано Олексієм Шмураком

У Community Café відбудеться мультиформатна подія “Множинне тіло”, на якій досліджуватимуть взаємозв’язок між тілом, біологією та звуком.

У програмі — лекція від композитора Олексія Шмурака, експериментальний лайв від Розхитаного Влада та аудіовізуальний твір, створений спеціально для заходу, від Володимира Хоменка й Олексія Шмурака.

Участь у лекції — за обов’язковою реєстрацією.

Ціна: 350 грн

Де: Community Garden + Community Café, вул. Кирилівська, 41

Коли: 22 червня о 19:00

Фото: Ігор Єгоренков; “Миколайчук OPEN”; Арт-завод Платформа; Yunus Tuğ / Unsplash; “В’ЯВА”; VERTUHA; DJ SVEJ; Dislocados; Денис Ганба; Лєна Самойленко; "Країна мрій"; Jumpalooza; Вікіпедія

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Опубліковано: 19 червня 2025
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