У США відкриють розважальні центри за мотивами серіалів і фільмів Netflix

Стрімінговий сервіс Netflix відкриє на території США три перші розважальні простори Netflix House. Вони будуть присвячені найвідомішим проєктам платформи, серед яких “Венздей”, “Гра в кальмара”, “Дивні дива” та One Piece.

Про це повідомляє Variety.

Перші два центри запрацюють наприкінці 2025 року у Філадельфії та Далласі. Третю локацію планують відкрити у 2027 році у Лас-Вегасі.

Кожен Netflix House буде площею понад 9 тисяч квадратних метрів. Вони матимуть власну тематику:

у Філадельфії атракціони будуть пов’язані із серіалами “Венздей” та One Piece;

у Далласі — з “Грою в кальмара” та “Дивними дивами”.

Крім фізичних атракціонів, у Netflix House будуть VR-зони, мінігольф, сюжетні ігрові кімнати та кінотеатр TUDUM Theater, де транслюватимуть фільми й серіали сервісу, а також влаштовуватимуть вікторини, фан-івенти й зустрічі з акторами.

Кожен центр матиме ресторан Netflix Bites. Це заклад із їжею та коктейлями, натхненними шоу та персонажами стрімінгу. Також працюватиме магазин із офіційним мерчем.

До того ж сервіс планує створювати інсталяції, пов’язані з шоу “Бріджертони”, “Любов сліпа”, “Підлога — це лава”, “Паперовий будинок”, “Ножі наголо” та “Армія мерців”. Перелік шоу та формат інтеграцій оголосять згодом.

Фото: Netflix