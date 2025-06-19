Amazon відкриває перший завод із виробництва роботаксі Zoox

Дочірня компанія Amazon — Zoox — запускає перший завод із серійного виробництва роботаксі.

Про це повідомляє Reuters.

Підприємство розташоване в Каліфорнії, і на повній потужності зможе випускати понад 10 тисяч безпілотних авто на рік. Зараз Zoox випробовує більше 20 машин у кількох містах США.

Комерційні послуги сервісу запустять у Лас-Вегасі цього року, а потім – у Сан-Франциско.

Початкові виробничі плани компанія не розкриває, але в офіційній заяві пояснює: додаткові виходи на ринок у найближчі роки виправдовують це збільшення виробництва роботаксі.

Після запуску Zoox стане конкурентом Waymo, яка вже роками возить пасажирів без водія, і Tesla Ілона Маска, що збирається представити власну платну службу роботаксі 22 червня.

Як зазначає Reuters, на відміну від моделей Tesla, електромобілі Zoox — це справжні “тостери на колесах”: у салоні немає керма, педалей чи ручного управління — лише сидіння й сенсори.

Фото: Zoox