Китай відновить класичні фільми про кунг-фу за допомогою ШІ

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Артем Черничко
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На 27-му Шанхайському міжнародному кінофестивалі представили масштабний проєкт з відновлення штучним інтелектом сотні класичних стрічок про бойові мистецтва. Також там презентували перший у світі мультфільм, створений за допомогою ШІ, пише Variety.

Проєкт реставрації передбачає покращення візуальних ефектів, звуку та загальної якості класичних фільмів, серед яких "Кулак люті" (1972) з Брюсом Лі, "П'яний майстер" (1978) із Джекі Чаном та "Одного разу в Китаї" (1991) з Джетом Лі. При цьому оригінальна естетика й сюжет стрічок будуть збережені.

Представники China Film Foundation закликали світові компанії до співпраці. Стартовий бюджет становить 100 мільйонів юанів (близько $14 мільйонів).

На фестивалі також представили проєкт "Краще майбутнє: Кіберкордон" – перший анімований повнометражний фільм, повністю згенерований нейромережею – від сценарію до рендерингу. Це футуристична кіберпанк-інтерпретація класичного кримінального бойовика Джона Ву.

Фото: IFC Center

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Опубліковано: 20 червня 2025
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