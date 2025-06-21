Meta й Oakley випустили “розумні” окуляри з камерою 3K і голосовим ШІ-помічником

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Ірина Маймур
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Компанія Meta Platforms Inc. і бренд Oakley презентували перші спільні “розумні” окуляри Oakley Meta HSTN із вбудованим штучним інтелектом Performance AI.

Модель створена для спортсменів і тих, хто веде активний спосіб життя — вона дозволяє знімати відео без рук, слухати музику й користуватися голосовим асистентом під час тренувань.

Пристрій має фронтальну камеру з роздільною здатністю Ultra HD (3K), динаміки й мікрофони, вмонтовані в оправу, а також захист від вологи за стандартом IPX4. ШІ-помічник працює на базі GPT-4 від OpenAI або Claude 4 від Anthropic і може відповідати на запитання та допомагати в повсякденних діях.

Oakley Meta HSTN працюють до 8 годин без підзарядки, а в режимі очікування — до 19 годин. Це вдвічі довше, ніж попередня модель Meta Ray-Ban.

Гаджет доступний у шести варіантах кольору оправи й лінз. Усі моделі сумісні з рецептурними лінзами за додаткову плату. Частина окулярів оснащена технологією Oakley Prizm, яка покращує видимість за різного освітлення та погодних умов, наприклад, під час тренувань на вулиці.

Девайс надійде в продаж влітку 2025 року в США, Канаді, Великій британії, Ірландії, Франції, Італії, Іспанії, Австрії, Бельгії, Австралії, Німеччині, Швеції, Норвегії, Фінляндії та Данії. Обмежену серію можна буде передзамовити з 11 липня за $499, а базова модель коштуватиме $399. До кінця року Meta планує запустити Oakley Meta HSTN на ринках Мексики, Індії та ОАЕ.

Фото: Meta / Oakley

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Опубліковано: 21 червня 2025
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