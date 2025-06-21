Учені відтворили обличчя жінки, яка жила понад 10 тисяч років тому, за допомогою ДНК

Бельгійські вчені з Гентського університету вперше відтворили обличчя доісторичної жінки, яка жила на території сучасного міста Дінан приблизно 10 500 років тому.

Для реконструкції використали зразок ДНК, отриманий із її черепа, пише CNN.

Рештки знайшли ще наприкінці 1980-х у печері Марго разом із останками ще восьми жінок. За словами керівниці дослідження Ізабель де Грут, така знахідка є нетиповою: більшість поховань тієї доби включають рештки чоловіків, жінок і дітей одночасно. Вік реконструйованої жінки на момент смерті — від 35 до 60 років.

Сьогодні, за словами археолога Філіпа Кромбе, вченим вдалося отримати зразок досить високої якості, щоби створити “дуже детальну реконструкцію” зовнішності.

Найбільшим сюрпризом для дослідників став колір шкіри. Жінка мала блакитні очі й світлішу шкіру, ніж очікувалося. Раніше вважалося, що мисливці-збирачі Західної Європи були з темною шкірою й очима і належали до однієї генетичної групи. Відкриття доводить, що вже тоді в межах європейських популяцій існувало генетичне розмаїття.

Кромбе зазначив, що світлий колір шкіри був “трохи несподіванкою”, але водночас підкреслив, що вчені поки мають обмежену кількість зразків ДНК людей мезоліту для порівняння. За його словами, усі досліджені зразки із Західної Європи досі належали до однієї генетичної групи.