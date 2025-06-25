Макрон пропонує визнати французький хаус спадщиною ЮНЕСКО

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Ірина Маймур
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Президент Франції Емманюель Макрон запропонував надати французькій хаус-музиці статус нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Про це він заявив у інтерв’ю Radio FG, пише The Times.

За словами президента, Франція має не менше право на таке визнання, ніж Німеччина. Адже в березні 2024 року техносцену Берліна визнали культурною спадщиною.

Макрон зазначив, що саме Франція, а не Німеччина, була "винахідником жанру електро".

“Я люблю Німеччину – ви знаєте, наскільки я проєвропейський. Але ми не маємо ні в кого вчитися. Ми – винахідники електро. Ми маємо французький тач”, – прокоментував Макрон.

Французький хаус (або “тач”) виник у Парижі в 1990-х. Він поєднує елементи хаусу з ретро-естетикою фанку й диско. Серед найвідоміших представників жанру — Daft Punk, Kavinsky, Air, Cassius і Stardust.

Франція вже має 30 культурних практик, що визнані ЮНЕСКО. Серед них:

  • Гранвільський карнавальний фестиваль — один із трьох головних карнавалів у портових містах Франції;
  • музичний жанр ґво ка, особливістю якого є гра на особливих ручних барабанах;
  • Фест-ноз — фестиваль, який відтворює традиційні сільські святкування.

Фото: David Black

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Опубліковано: 25 червня 2025
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