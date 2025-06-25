Макрон пропонує визнати французький хаус спадщиною ЮНЕСКО
Президент Франції Емманюель Макрон запропонував надати французькій хаус-музиці статус нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
Про це він заявив у інтерв’ю Radio FG, пише The Times.
За словами президента, Франція має не менше право на таке визнання, ніж Німеччина. Адже в березні 2024 року техносцену Берліна визнали культурною спадщиною.
Макрон зазначив, що саме Франція, а не Німеччина, була "винахідником жанру електро".
“Я люблю Німеччину – ви знаєте, наскільки я проєвропейський. Але ми не маємо ні в кого вчитися. Ми – винахідники електро. Ми маємо французький тач”, – прокоментував Макрон.
Французький хаус (або “тач”) виник у Парижі в 1990-х. Він поєднує елементи хаусу з ретро-естетикою фанку й диско. Серед найвідоміших представників жанру — Daft Punk, Kavinsky, Air, Cassius і Stardust.
Франція вже має 30 культурних практик, що визнані ЮНЕСКО. Серед них:
- Гранвільський карнавальний фестиваль — один із трьох головних карнавалів у портових містах Франції;
- музичний жанр ґво ка, особливістю якого є гра на особливих ручних барабанах;
- Фест-ноз — фестиваль, який відтворює традиційні сільські святкування.
Фото: David Black