У Києві покажуть новий проєкт Ай Вейвея, присвячений війні

На ВДНГ у Києві представлять нову роботу китайського художника Ай Вейвея “Три досконало пропорційні сфери та військовий камуфляж, пофарбований у біле”. Виставка відкриється 14 вересня і триватиме до 30 листопада 2025 року.

Про це повідомила платформа RIBBON International, на замовлення якої була створена робота.

Інсталяція є відповіддю митця на ескалацію збройних конфліктів і виражає його гуманістичні та пацифістські погляди на феномен війни. Проєкт продовжує практику художника з використання ідеологічно закодованих об'єктів минулого для створення сучасного мистецтва.

Центральний елемент інсталяції – сферичні форми, що символізують історичні ідеали порядку та раціональності. Натхненні ілюстраціями Леонардо да Вінчі до трактату “Divina Proportione”, вони втілюють парадигму мислення епох Відродження та Просвітництва, контрастуючи з сучасним зростанням руйнівних сил.

Кожна сфера обгорнута зміненим камуфляжем, що відображає багаторічні дослідження митцем цієї тканини. Камуфляж містить зооморфні мотиви і вкритий тонким шаром білої фарби, створюючи подвійний шар маскування. Ця гра між видимістю та приховуванням натякає на світ, де панує “війна всіх проти всіх”, а білий колір символізує ідеологічне відбілювання й приховування фактів.

“Отримавши запрошення провести виставку в Києві, столиці країни, охопленої війною, я сподіваюся висловити тут певні ідеї та роздуми через свою творчість, – каже Ай Вейвей. – Мої роботи – це не просто естетичне висловлювання, а й відображення моєї позиції як особистості, яка живе серед величезних політичних змін, міжнародних гегемоній та конфліктів”.

Виставка розміститься у Павільйоні Культури (№13) – виставковій будівлі 1967 року, побудованій для демонстрації досягнень Донбаського регіону. Проєкт Ай Вейвея переосмислює цей простір, зіставляючи різні ідеологічні форми у критичному світлі.

Напередодні Ай Вейвей прибув до України. У соцмережах він показав кадри зі своєї поїздки. Зокрема, митець відвідав дев'ятиповерхівку в Солом'янському районі Києва, пошкоджену російською ракетою.

Ай Вейвей — китайський художник і активіст, відомий своїми провокаційними інсталяціями, скульптурами та фільмами, що порушують питання прав людини. Його творчість часто поєднує традиційні китайські ремесла з концептуальним мистецтвом, висвітлюючи соціальні та політичні проблеми сучасності.

RIBBON International – неприбуткова платформа для підтримки історичного та сучасного українського мистецтва та культури у форматі виставок, художніх замовлень, публічних програм і грантів.

Фото: Ай Вейвей у своїй студії / Адам Саймонс, RIBBON International