Родина Трампів купила острів в Албанії і хоче його забудувати

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Ірина Маймур
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Донька президента США Дональда Трампа Іванка та її чоловік Джаред Кушнер придбали один з останніх незабудованих островів Середземного моря — Сазані.

Про це пише The Guardian.

Острів площею 5,7 квадратних кілометра продали за понад $1 млрд. Зараз його називають Ishulli i Trumpëve — “острів Трампів”.

Сазані розташований між Адріатичним та Іонічним морями, у протоці Отранто на вході до затоки Вльора. Природа тут — нетипова для Середземномор’я: замість олив і сосен ростуть тропічні папороті, лаванда, граб і дуби.

Раніше острів був військовою базою часів комунізму. Тут досі зберігся 16-кілометровий тунельний комплекс, 3 600 бетонних бункерів та залишки радянської інфраструктури.

Попри мальовничі пейзажі, Сазані досі частково закритий через нерозірвані боєприпаси. Чимала частина острова потребує розмінування. Саме на східному узбережжі, де залишилось найбільше снарядів, компанія Кушнера Affinity Global Development планує звести основну частину курорту.

“Ми з чоловіком працюємо над цим проєктом, у нас є цей острів у Середземному морі, і ми залучимо найкращих архітекторів та бренди”, — повідомила Іванка Трамп у липні 2024-го.

Уряд Албанії підтвердив підтримку проєкту.

“Ми не можемо конкурувати з Італією, Хорватією та Грецією у сфері масового туризму. У нас недостатно інфраструктури та досвіду. Тому ми зосередимося на якості. На цінності замість обсягу. Більше вигоди й менше клопоту”, — зазначила міністерка туризму Мірела Кумбаро.

Утім, екологи б’ють на сполох. Сазані є частиною національного морського парку Карабурун-Сазан. За словами морського біолога Олсі Ніки, берегова зона в радіусі 2 кілометри від острова охороняється законом, і масштабне будівництво може нашкодити місцевій фауні.

Натомість у Affinity запевняють, що курорт будуватимуть із повагою до природи. Для цього залучили компанію Arup — глобального консультанта зі сталого розвитку.

Щодо відкритості острова позиції різняться. Девелопер запевняє, що курорт зможе побачити кожен. Однак сам Кушнер говорить про орієнтованість на заможну аудиторію.

“Ми створюємо наддорогий продукт. Основна цінність — приватність. Але деякі зони все ж відкриємо”, — зазначив він.

Про продаж острова стало відомо лише після публікацій у медіа. До цього деталі угоди зберігали в таємниці. Уряд пообіцяв інвесторам податкові пільги та будівництво всієї інфраструктури державним коштом.

Фото: Pasztilla aka Attila Terbócs / Вікіпедія; Hotolmo22 / Вікіпедія

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Опубліковано: 26 червня 2025
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