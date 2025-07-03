В Дубаї протестували повітряне таксі: коли його запустять

Компанія Joby провела в Об’єднаних Арабських Еміратах перший тестовий політ електричного повітряного таксі.

Про це повідомляє Reuters.

Joby створила автономний електролітак, який долатиме відстань до 160 км зі швидкістю до 320 км/год. Його завдання — розвантажити трафік і скоротити час на дорогу в місті.

На старті запустять чотири літаки. Вони курсуватимуть між аеропортом Дубая, Палм Джумейрою, середмістям і районом Дубай Марина. Наприклад, шлях із летовища до Палм Джумейри триватиме близько 20 хвилин. Це більш ніж удвічі швидше, ніж машиною.

На початку 2024 року Joby підписала контракт із транспортним управлінням Дубая. У межах угоди компанія отримала ексклюзивні права на експлуатацію повітряного таксі в місті на шість років.

Планується, що сервіс запрацює у 2026 році.