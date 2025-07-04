Три площі Копенгагена об’єднають в один екопростір із "тріщинами": візуалізації

Данське архітектурне бюро BIG оновить три площі в копенгагенському районі Ерестад.

Про це пише designboom.

Проєкт The Impact команда створила спільно з Doug Aitken Workshop. Він охоплює простори біля DR Concert Hall, Bella Arena та Royal Arena.

Згідно з проєктом, усі три локації об’єднають у єдиний ландшафт площею понад 50 тисяч м². Замість суцільного покриття з’явиться рельєф із "тріщинами", через які до міського простору потраплятимуть світло, вода й рослини.

У центрі композиції — скульптурний “розлом”, який проходить усією територією. Уночі він підсвічується та поєднує площі в єдину мережу.

Кожна площа матиме свої особливості:

площа біля DR Hall стане урбаністичним басейном із ярусними лавами та плавучими островами

площа біля Bella Arena матиме “зелені кімнати” із вертикальною рослинністю на фасадах

площа Royal Arena перетвориться на простір для зустрічей із масштабним “розломом” і скульптурними об’єктами, схожими на метеорити

Проєкт має низький вуглецевий слід — менше ніж 0,1 кг CO₂/м² на рік. Це стало можливим завдяки повторному використанню матеріалів, вбудованим водозбірним системам і локальній біорізноманітності. Дощову воду збиратимуть на місці у спеціальних заглибленнях, відкритих каналах і через проникні покриття.

Візуалізації: BIG / designboom