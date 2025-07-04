Три площі Копенгагена об’єднають в один екопростір із "тріщинами": візуалізації
Данське архітектурне бюро BIG оновить три площі в копенгагенському районі Ерестад.
Про це пише designboom.
Проєкт The Impact команда створила спільно з Doug Aitken Workshop. Він охоплює простори біля DR Concert Hall, Bella Arena та Royal Arena.
Згідно з проєктом, усі три локації об’єднають у єдиний ландшафт площею понад 50 тисяч м². Замість суцільного покриття з’явиться рельєф із "тріщинами", через які до міського простору потраплятимуть світло, вода й рослини.
У центрі композиції — скульптурний “розлом”, який проходить усією територією. Уночі він підсвічується та поєднує площі в єдину мережу.
Кожна площа матиме свої особливості:
- площа біля DR Hall стане урбаністичним басейном із ярусними лавами та плавучими островами
- площа біля Bella Arena матиме “зелені кімнати” із вертикальною рослинністю на фасадах
- площа Royal Arena перетвориться на простір для зустрічей із масштабним “розломом” і скульптурними об’єктами, схожими на метеорити
Проєкт має низький вуглецевий слід — менше ніж 0,1 кг CO₂/м² на рік. Це стало можливим завдяки повторному використанню матеріалів, вбудованим водозбірним системам і локальній біорізноманітності. Дощову воду збиратимуть на місці у спеціальних заглибленнях, відкритих каналах і через проникні покриття.
Візуалізації: BIG / designboom