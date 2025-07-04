Три площі Копенгагена об’єднають в один екопростір із "тріщинами": візуалізації

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Ірина Маймур
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Данське архітектурне бюро BIG оновить три площі в копенгагенському районі Ерестад.

Про це пише designboom.

Проєкт The Impact команда створила спільно з Doug Aitken Workshop. Він охоплює простори біля DR Concert Hall, Bella Arena та Royal Arena.

Згідно з проєктом, усі три локації об’єднають у єдиний ландшафт площею понад 50 тисяч м². Замість суцільного покриття з’явиться рельєф із "тріщинами", через які до міського простору потраплятимуть світло, вода й рослини.

У центрі композиції — скульптурний “розлом”, який проходить усією територією. Уночі він підсвічується та поєднує площі в єдину мережу.

Кожна площа матиме свої особливості:

  • площа біля DR Hall стане урбаністичним басейном із ярусними лавами та плавучими островами
  • площа біля Bella Arena матиме “зелені кімнати” із вертикальною рослинністю на фасадах
  • площа Royal Arena перетвориться на простір для зустрічей із масштабним “розломом” і скульптурними об’єктами, схожими на метеорити

Проєкт має низький вуглецевий слід — менше ніж 0,1 кг CO₂/м² на рік. Це стало можливим завдяки повторному використанню матеріалів, вбудованим водозбірним системам і локальній біорізноманітності. Дощову воду збиратимуть на місці у спеціальних заглибленнях, відкритих каналах і через проникні покриття.

Візуалізації: BIG / designboom

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Опубліковано: 04 липня 2025
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