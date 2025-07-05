Трансляції з космосу від NASA з’являться на Netflix

Стримінговий сервіс NASA+ стане доступним на платформі Netflix влітку 2025 року.

Про це повідомили в NASA.

Глядачі зможуть дивитися прямі трансляції запусків ракет, виходи астронавтів у відкритий космос, пресконференції, а також етери з борту Міжнародної космічної станції.

У NASA зазначили, що це допоможе розширити аудиторію проєкту, адже Netflix має понад 700 мільйонів користувачів у всьому світі. Як зазначила керівниця сервісу NASA+ Ребекка Сірмонс, завдання агентства — поширювати знання про дослідження космосу у доступному форматі.

Торік NASA повністю перейшло з формату NASA TV на стримінгову платформу NASA+, яка продовжить працювати безкоштовно та без реклами — на офіційному сайті агентства та в застосунку.

Окрім Netflix, трансляції й далі можна буде переглядати на Facebook, YouTube та X.