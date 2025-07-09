Куди піти у Києві 11–13 липня: "Кураж", Phil it та "Пиріг і Батіг"

Цими вихідними в Києві — концерт-триб'ют Квітки Цісик, благодійна вечірка на даху OCTO Tower і великий "Кураж" із весільною локацією, де усі охочі можуть одружитися за кілька хвилин без зайвої бюрократії.

Зібрали 14 заходів, які варто відвідати цього вікенду.

П'ятниця

Фото: Тася Шпіль

11 липня у вестибюлі Будинку кіно пройде музичний вечір “Присвята” на підтримку розвідників 93-ї бригади "Холодний Яр". У програмі — виступи гуртів “Крамдада”, Vykroutas, DakhTrio, композитора Олексія Шмурака, а також музиканта, поета й перформера Oi FUSK.

Усі зібрані кошти спрямують на закупівлю обладнання для підрозділу.

Ціна: вхід за донат від 300 грн

Де: Будинок кіно, вул. Саксаганського, 6

Коли: 11 липня, 18:00–22:00

Фото: Владислав Феденко. На фото — Ніна Лагута в останні дні монтажу виставки

До 21 липня у просторі thesteinstudio триває персональна виставка Ніни Лагути "Soft pink matter". У проєкті художниця зосереджується на роздумах про існування в тілі, яке визначається соціумом як жіноче.

За допомогою текстилю, скульптури та інсталяції мисткиня розглядає тілесність, що відмовляється бути повністю людською, зрозумілою чи контрольованою.

Ціна: вхід вільний

Де: thesteinstudio, вул. Лютеранська, 6

Коли: з 10 до 27 липня, 11:30–19:00

Фото: Максим Козьменко / MERIDIAN CZERNOWITZ

11 липня у Squat 17b відбудеться розмова з британським письменником й дослідником пропаганди Пітером Померанцевим щодо його книжки "Як виграти інформаційну війну? Пропагандист, який перехитрив Гітлера" під модерацією Богдани Неборак.

Вхід на подію вільний із можливістю задонатити комфортну суму. Усі кошти спрямують на купівлю РЕБ для 2-го батальйону безпілотних систем "Щедрик" 411-го окремого полку "Яструби".

Ціна: вхід вільний

Де: Squat 17b, вул. Терещенківська, 17Б

Коли: 11 липня о 18:00

Фото: надано "В’ЯВА"

11 липня на сцені "В’ЯВА" виступить Phil it — творча спілка незалежних українських виконавців, заснована музикантом, піаністом і саунд-продюсером Філіпом Коляденком.

Уперше наживо вони зіграють свій новий EP "AMARA" — музичну історію про ніжність, втрати й пам’ять, де кожен трек звучить як окремий спогад або фрагмент сну.

Ціна: 650–1500 грн ( квитки )

Де: культурний простір “В’ЯВА”, ВДНГ, пр. Академіка Глушкова, 1

Коли: 11 липня о 18:00

Олександра Вороніна. Fengersfors. 2023. Полотно, акрил. 100 x 140cm

10 липня у київській Voitok Gallery відкрилася персональна виставка “За інерцією” художниці Олександри Вороніної. У центрі експозиції — рефлексії на тему втрати, зламу реальності та реакції людської психіки на кризу. Художниця досліджує інерцію як стан — не втечу від дії, а неможливість зупинити рух навіть тоді, коли вже ніщо не штовхає.

Частину робіт мисткиня спеціально привезла зі Швеції, де нині мешкає й працює.

Ціна: вхід вільний

Де: Voitok Gallery, пров. Госпітальний, 1А

Коли: з 10 липня до 3 серпня, середа–п’ятниця — 17:00–20:30, субота й неділя — 11:00–20:00

Фото: kvitkacisyk.cоm

11 липня у Колонному залі ім. Лисенка Національної філармонії прозвучать пісні з репертуару Квітки Цісик у виконанні сопрано Ольги Чубаревої та ансамблю народних інструментів "Дивограй".

У програмі — "Я піду в далекі гори", "Черемшина", "Пісня про рушник", "Два кольори", "Журавлі" та українські народні пісні, які зробили голос Цісик упізнаваним у всьому світі.

Ціна: 500 грн ( квитки )

Де: Національна філармонія України, Володимирський узвіз, 2

Коли: 11 липня о 19:00

Субота

Фото: OCTO Tower

12 липня на даху OCTO Tower відбудеться благодійний захід на підтримку 77-ї бригади ЗСУ. Організатори — ініціатива PORYAD та простір OCTO.

У програмі — серія воркшопів, музика та інтерактивні активності, зокрема:

DJ-сети просто неба

Polaroid Lift — майстерклас із переносу зображень із плівки на папір

декорування десертів — створення й оздоблення мінітортиків

аквагрим із блискітками, зірками й візерунками

плетіння косичок із аксесуарами

миттєві портрети на плівку

Усі зібрані кошти спрямують на закупівлю спорядження для 77-ї окремої аеромобільної бригади, що воює на Харківському напрямку.

Ціна: вхід за донат

Де: OCTO Tower, вул. Мечникова, 5

Коли: 12 липня, 12:00–20:00

Фото: пресслужба "Куражу"

12–13 липня у перформанс-павільйоні КИТ на ВДНГ відбудеться черговий "Кураж". Цього разу подія частково відтворить атмосферу виставки "0,10" 1915 року, на якій Малевич уперше представив свій "Чорний квадрат".

Серед новинок — весільна зона, де BRYKULETS, Лариса Хапуга та Олександр Потупа будуть одружувати усіх охочих без бюрократії та обмежень, а також зона знайомств для людей поважного віку, створена спільно з фондом "Юлині бабусі".

У лайнапі — Timo, Katro Zauber, Деніс Калінін, Serge Jazzmate, SMAILOV, Zovsimnetiho, Kadiristy, Alinikus, Seba Korecky.

Також діятимуть:

барахолка українських брендів і секонд-хенд "Te Ce"

зони благодійності, стрижок, тату, масажу й бʼюті-сервісів

корнери від Take a Cat, GxBar, УБС, "Клубу Добродіїв" тощо.

Ціна: на один день — 400 грн ( квитки )

Де: перформанс-павільйон КИТ, ВДНГ, пр. Академіка Глушкова, 1

Коли: 12–13 липня, 12:00–22:00

На фото: Ksenia K. Фото надане діджейкою

13 липня на "Лісному Причалі" відбудеться музична подія за участі трьох європейських діджеїв. До України завітають Kizoku та Eltouss із Франції — перший працює з лейблом Guy Roux Records і відомий глибоким хаусовим звучанням і рідкісними вінтажними треками, дургий є співзасновником Tunnel Musiq і працює одразу в кулькох жанрах.

До закордонних гостей приєднається українська діджейка Ksenia K, резидентка львівської формації Promislove 21.

Ціна: 350–500 грн

Де: "Лісний Причал", вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 12 липня о 16:00

Неділя

Фото: надано "В’ЯВА"

13 липня музично-поетичний гурт "Пиріг і Батіг" ще раз виступить на сцені "В’ЯВА". Минулий рік став роком великої трансформації для колективу. Зі статусу нішевого фолькового гурту, знаного лише у вузьких колах, "Пиріг і Батіг" перетворився на справжнє культурне явище, навколо якого формується спільнота поціновувачів українського слова.

Ціна: 650 грн ( квитки )

Де: культурний простір “В’ЯВА”, ВДНГ, пр. Академіка Глушкова, 1

Коли: 13 липня о 17:00

Фото: Анастасія Бриненко

13 липня в культурному просторі “Культмотив” пройдуть недільні вечорниці "Оказія" — неформальна подія для тих, хто любить фольклор і спілкування.

У програмі — розучування сороміцьких пісень із учасниками ансамблю “Кралиця”, спіддейтінг, українські соціальні танці з капелою Zbyten, плетіння оберегів, розіграші, етноджем і мінімаркет.

Ціна: 350–1500 грн ( квитки )

Де: культурний простір “Культмотив”, вул. Спаська, 36/31

Коли: 13 липня о 17:00

Фото надано Marco Concert

13 липня на даху київського ЦУМу виступить Hudaki Village Band — фольклорний гурт із Нижнього Селища на Закарпатті. У його репертуарі — народні пісні та мелодії з навколишніх сіл. Їхня музика, що народжується без партитур, електроніки чи спецефектів, підкорила десятки великих фестивалів Європи.

Ціна: 400–980 грн ( квитки )

Де: Дах ЦУМу, вул. Хрещатик, 38

Коли: 13 липня о 19:00

Фото: Володимир Шумко

13 липня у просторі KURENI Concertni виступить Володимир Шумко — актор, ведучий і майстер імпровізації.

Це буде не класичний стендап за сценарієм. Жарти народжуватимуться на місці — із запитань глядачів, спонтанних ситуацій і заданих із залу тем.

Ціна: 450–1500 грн ( квитки )

Де: KURENI, Паркова дорога, 4

Коли: 13 липня о 19:00

Фото: Nnastazja

Український рок-гурт Kozak System виступить із концертом просто неба на території музею в Пирогові. У програмі — наживо виконані пісні з останніх альбомів, а також відомі композиції, що звучать на українських фестивалях і радіостанціях.

Ціна: 150 грн

Де: Співоче поле, вул. Академіка Тронька, 1

Коли: 13 липня о 15:00