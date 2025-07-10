OpenAI запускає власний браузер зі штучним інтелектом

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Ірина Маймур
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Компанія OpenAI готує до запуску власний браузер із вбудованим штучним інтелектом.

Реліз очікується найближчими тижнями, повідомляє Reuters.

Новий продукт стане прямим конкурентом Google Chrome і запропонує інший підхід до роботи з інформацією в інтернеті. Замість звичних переходів на сайти, користувачі отримуватимуть інформацію безпосередньо через чат-інтерфейс, подібний до ChatGPT.

Новий браузер дозволить інтегрувати продукти OpenAI на кшталт ШІ-агента Operator безпосередньо в процес перегляду сторінок. Наприклад, агент зможе автоматично бронювати столик чи заповнювати форми від імені користувача.

За інформацією Reuters, браузер буде побудований на базі Chromium — відкритій платформі, яку також використовує Chrome.

Водночас інші гравці вже випередили OpenAI у запуску подібних рішень. Наприклад, стартап Perplexity днями представив браузер Comet, здатний виконувати дії за користувача. Також свої ШІ-браузери запустили The Browser Company і Brave.

Аналітики вважають, що запуск власного браузера — частина стратегічного плану OpenAI. Компанія прагне зменшити залежність від Google і створити автономну платформу для взаємодії з інтернетом, отримуючи водночас прямий доступ до користувацьких даних.

Фото: Zac Wolff / Unsplash

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Опубліковано: 10 липня 2025
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