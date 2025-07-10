OpenAI запускає власний браузер зі штучним інтелектом

Компанія OpenAI готує до запуску власний браузер із вбудованим штучним інтелектом.

Реліз очікується найближчими тижнями, повідомляє Reuters.

Новий продукт стане прямим конкурентом Google Chrome і запропонує інший підхід до роботи з інформацією в інтернеті. Замість звичних переходів на сайти, користувачі отримуватимуть інформацію безпосередньо через чат-інтерфейс, подібний до ChatGPT.

Новий браузер дозволить інтегрувати продукти OpenAI на кшталт ШІ-агента Operator безпосередньо в процес перегляду сторінок. Наприклад, агент зможе автоматично бронювати столик чи заповнювати форми від імені користувача.

За інформацією Reuters, браузер буде побудований на базі Chromium — відкритій платформі, яку також використовує Chrome.

Водночас інші гравці вже випередили OpenAI у запуску подібних рішень. Наприклад, стартап Perplexity днями представив браузер Comet, здатний виконувати дії за користувача. Також свої ШІ-браузери запустили The Browser Company і Brave.

Аналітики вважають, що запуск власного браузера — частина стратегічного плану OpenAI. Компанія прагне зменшити залежність від Google і створити автономну платформу для взаємодії з інтернетом, отримуючи водночас прямий доступ до користувацьких даних.