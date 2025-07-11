Костюми й реквізит із франшизи "Абатство Даунтон" продадуть на аукціоні

Аукціонний дім Bonhams проведе виставку та онлайн-аукціон костюмів і реквізиту з серіалу "Абатство Даунтон" і двох фільмів франшизи, пише ARTnews.

Захід приурочили до прем’єри третьої й останньої стрічки "Абатство Даунтон: Великий фінал", яка вийде у вересні.

Аукціон проходитиме на сайті Bonhams з 18 серпня до 16 вересня. Паралельно в лондонському просторі Bonhams на Нью-Бонд-стріт відкриють безкоштовну виставку — вона буде відкрита для всіх охочих.

Серед лотів — весільна сукня, яку носила Мішель Докері в ролі леді Мері Кроулі, сукні Вайолет Кроулі у світло-рожевому та темно-сірому кольорах і шаровари леді Сібіл у виконанні Джесіки Браун-Фіндлі. Орієнтовна вартість речей — від £800 до £7 тисяч. Також продають дзвоники для прислуги, хлопавку зі зйомок фільму та підписаний сценарій першого епізоду.

Частину коштів від продажів Carnival Films перерахує на благодійність — британській організації Together for Short Lives, яка допомагає сім'ям із тяжкохворими дітьми.

Це не перший аукціон Bonhams, присвячений серіальним реліквіям. У 2024 році тут продали понад 450 предметів з серіалу "Корона", зібравши понад £1,7 мільйона.

Фото: Downton Abbey / Netflix