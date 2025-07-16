Занедбану електростанцію в США перетворять на громадський простір

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Ірина Маймур
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У штаті Коннектикут на острові Манреса на місці занедбаної електростанції створять громадський простір із парком, екоінфраструктурою та освітнім хабом.

Про це пише designboom.

Над проєктом працює архітектурне бюро Bjarke Ingels Group разом із ландшафтною студією SCAPE. Відкриття планують на 2030 рік.

Острів Манреса оточений водою з трьох боків. Раніше він був рекреаційною зоною й осередком духовних практик. З 1950-х тут працювала вугільна теплоелектростанція. Її закрили після урагану Сенді, і зараз територія поступово відновлюється. Тут з'явилися березові гаї, а також побільшало птахів.

Архітектори збережуть ключові елементи колишньої ТЕС — котельню, турбінну залу, офісні корпуси та димар. Їх переосмислять як простори для подій, дозвілля й науки.

Восьмиповерхову котельню переобладнають на рекреаційний центр із басейнами та кафе, а турбінну залу — на івент-хол і speakeasy-бар. Офісні корпуси стануть навчальними хабами, а підземний водний канал відкриють для створення маршруту між будівлями.

SCAPE зосередиться на відновленні екосистем і забезпеченні вільного доступу людей до природи. У проєкті — екостежки вздовж узбережжя, “живі береги”, відновлення водно-болотних угідь і посадка дерев для боротьби з перегрівом і паводками.

На відвідувачів чекатимуть пляж із краєвидом на затоку Лонг-Айленд і Нью-Йорк, пірс, велика зелена галявина, термальні басейни, містки для спостереження за птахами, оновлена пристань і спуск для човнів.

Візуалізації: Pixelflakes / SCAPE, BIG

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Опубліковано: 16 липня 2025
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