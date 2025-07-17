"Будинок-бульбашку" в Нью-Йорку вперше за 50 років виставили на продаж

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Ірина Маймур
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На Мангеттені виставили на продаж один із найвпізнаваніших модерністських таунхаусів міста — так званий “будинок-бульбашку” на 251 East 71st Street.

Про це пише Curbed.

Чотириповерховий будинок продають уперше за пів століття. Його вартість — $5,75 мільйона.

“Будинок-бульбашку” звели у 1969 році на місці традиційного таунхауса XIX століття. Його перебудував архітектор Моріс Медкалф, а згодом там і оселився.

Футуристичний рожевий фасад та опуклі овальні вікна, що обертаються, зробили дім упізнаваним на весь квартал.

“Це ікона району. Усі, хто виріс у Нью-Йорку, знають цей дім”, — пояснює брокер Річард Претсфельдер.

Із 1974 року будинком володіє рабин Артур Шнаєр із синагоги Park East.

Площа дому — близько 440 квадратних метрів. Він має чотири спальні, п’ять ванних кімнат і кабінет на рівні саду. Незважаючи на футуристичний вигляд зовні, планування всередині досить класичне. Перед продажем із дому прибрали джакузі, а новим власникам доведеться робити капітальний ремонт.

Попри архітектурну унікальність, дім не є об’єктом охорони. Нові власники зможуть змінювати як інтер’єр, так і фасад, однак рієлтори та місцеві мешканці сподіваються, що оригінальний вигляд збережуть.

Фото: Gabriel Sebastian / Five 7 Media

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Опубліковано: 17 липня 2025
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