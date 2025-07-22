Почалися зйомки нового сезону "Теда Лассо" — є перший кадр

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Артем Черничко
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Зйомки четвертого сезону спортивного комедійного серіалу "Тед Лассо" розпочалися 21 липня. До своїх ролей повернеться основний акторський склад, пише The Hollywood Reporter.

Продовження серіалу було офіційно замовлено Apple TV+ у березні — після довгих спекуляцій, що виникли на тлі фіналу третього сезону весною 2023 року.

Зйомки розпочалися у Канзас-Сіті. Третій сезон завершився тим, що головний герой Тед Лассо вирішив покинути ФК "Річмонд" та повернутися додому, аби бути ближче до сина та колишньої дружини. У новому сезоні він повертається до Річмонду, де очолить жіночу футбольну команду другого дивізіону.

Підтверджено участь основних виконавців: Джейсона Судейкіса (Тед Лассо), Ганни Ваддінгем (Ребекка Велтон), Бретта Голдштейна (Рой Кент), Джеремі Свіфта (Леслі Хіггінс), Джуно Темпл (Кілі Джонс) і Брендана Ханта (тренер Берд).

До акторського складу долучилися сім нових облич: Таня Рейнольдс, Джуд Мак, Фей Марсі, Рекс Хейс, Ейслінг Шаркі, Еббі Херн та Грант Філі, який зіграє роль сина Теда — Генрі.

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Опубліковано: 22 липня 2025
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