Почалися зйомки нового сезону "Теда Лассо" — є перший кадр

Зйомки четвертого сезону спортивного комедійного серіалу "Тед Лассо" розпочалися 21 липня. До своїх ролей повернеться основний акторський склад, пише The Hollywood Reporter.

Продовження серіалу було офіційно замовлено Apple TV+ у березні — після довгих спекуляцій, що виникли на тлі фіналу третього сезону весною 2023 року.

From biscuits to BBQ: Ted Lasso Season 4 kicks off production in Kansas City! pic.twitter.com/UDKgXqw68d — Tim Cook (@tim_cook) July 21, 2025

Зйомки розпочалися у Канзас-Сіті. Третій сезон завершився тим, що головний герой Тед Лассо вирішив покинути ФК "Річмонд" та повернутися додому, аби бути ближче до сина та колишньої дружини. У новому сезоні він повертається до Річмонду, де очолить жіночу футбольну команду другого дивізіону.

We’re not in Richmond anymore.#TedLasso Season 4 is now in production. pic.twitter.com/xX0LaqofBB — Apple TV (@AppleTV) July 21, 2025

Підтверджено участь основних виконавців: Джейсона Судейкіса (Тед Лассо), Ганни Ваддінгем (Ребекка Велтон), Бретта Голдштейна (Рой Кент), Джеремі Свіфта (Леслі Хіггінс), Джуно Темпл (Кілі Джонс) і Брендана Ханта (тренер Берд).

До акторського складу долучилися сім нових облич: Таня Рейнольдс, Джуд Мак, Фей Марсі, Рекс Хейс, Ейслінг Шаркі, Еббі Херн та Грант Філі, який зіграє роль сина Теда — Генрі.