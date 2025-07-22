Microsoft створить цифрову копію Нотр-Даму

Американська компанія Microsoft разом із урядом Франції створить цифрову копію собору Паризької Богоматері (Нотр-Дам-де-Парі).

Про це повідомляє Reuters із посиланням на президента компанії Бреда Сміта.

Для створення “цифрового двійника” 862-річного собору Microsoft використає штучний інтелект.

Компанія оцифрує кожну архітектурну деталь, щоб створити реалістичну віртуальну версію. У Microsoft пояснюють: цифрова модель стане не лише онлайн-екскурсією, а й інструментом для реставраторів, які працюватимуть над збереженням готичної будівлі в майбутньому.

До проєкту доєднається французький стартап Iconem, що спеціалізується на цифровій реконструкції об’єктів культурної спадщини. Microsoft раніше вже співпрацювала з цією фірмою, зокрема під час диджиталізації базиліки Святого Петра у Ватикані.

Нотр-Дам-де-Парі відкрили для відвідувачів у грудні 2024 року після п’ятирічної реставрації. У 2019-му він зазнав масштабної пожежі, яка знищила дах собору та його знаменитий шпиль. Вогонь також пошкодив інтер’єр, стіни й вітражі.

Microsoft працює над збереженням пам’яток у цифровому форматі з 2019 року. Серед уже оцифрованих об'єктів — Стародавня Олімпія в Греції та монастир Мон-Сен-Мішель у Франції.