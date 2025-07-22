У Львові облаштують 100 доступних входів — за рахунок спонсорів

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Артем Черничко
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У Львові розпочали облаштування сотні доступних входів до приватних закладів і комунальних установ. Проєкт вартістю €100 тисяч фінансує ісландська організація RampUp, повідомили у Львівській міській раді.

Перший етап робіт буде на вулиці Січових Стрільців — ділянці від вулиці Костюшка до будинку №17. Він триватиме до середини серпня. Проєкт реалізовуватимуть поступово — по 10 входів на кожній локації. Йдеться про перемощення території біля будівель і встановлення невеликих пандусів.

Для цього обирають місця з технічною можливістю створення безбар’єрного простору. Зокрема, на вулиці Січових Стрільців, завдяки її природному ухилу, заплановано перемостити тротуар, забезпечивши плавний підйом під мінімальним кутом для нівелювання висоти сходинок.

Ініціативу RampUp заснував ісландський підприємець Гаральдур Торлейфссон, який з 24 років користується кріслом колісним через генетичне захворювання м'язів. Співпрацю Львова з RampUp погодили 2023 року.

Фото: Анастасія Смольєнко для Львівської міської ради

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Опубліковано: 22 липня 2025
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