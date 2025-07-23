Новий фільм Васяновича про Україну майбутнього покажуть на кінофестивалі в Торонто

На 50-му Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF) відбудеться світова прем’єра фільму українського режисера Валентина Васяновича "За Перемогу!".

Стрічку покажуть у секції Platform Award. Вона щороку представляє 10 авторських фільмів “із самобутнім режисерським баченням”. Уперше за історію секції до неї увійшла українська стрічка.

"За Перемогу!" — це антиутопічна історія про Україну майбутнього. За сюжетом, війна вже завершилась, однак на країну чекає інша боротьба — з розчаруванням, безнадією та корумпованими елітами. Головний герой, режисер, залишається в Україні, поки його родина емігрує до Відня. Він намагається знайти сенс у житті після перемоги, яка не принесла очікуваних змін. Васянович не лише зняв фільм, а й зіграв у ньому головну роль.

Продюсер Володимир Яценко описує "За Перемогу!" як "історію про країну, що виграла війну, але програла своє майбутнє". За його словами, після TIFF фільм візьме участь у низці міжнародних фестивалів.

"За Перемогу!" є мажоритарною копродукцією, в якій беруть участь Україна та Литва. У 2024-му ігровий фільм отримав 70 мільйонів євро підтримки від фонду Eurimages.

Валентин Васянович — український режисер, сценарист і кінопродюсер. Його стрічка "Атлантида" здобула нагороду Венеційського кінофестивалю 2019 року в секції "Горизонти", а "Відблиск" 2021 року був номінований на головну нагороду "Золотий лев".

Фото: кадр із фільму "За Перемогу!" / Mub