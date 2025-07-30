Jamala, Бенджамін Клементин і хор із TikTok: концерти серпня у Києві

У серпні в Києві відбудеться понад десяток концертів. Серед них — виступ Jamala у "ВʼЯВА", повернення Бенджаміна Клементина, лайв The Maneken на Brave! Factory, сольники Epolets, Руслани, Zwyntar та інших артистів. Редакція зібрала концерти, які варто відвідати.

Latexfauna

Фото: Alex Sparky

Про Latexfauna кажуть різне — від “музика для кохання” до “найрозпуснішого гурту країни”. Гурт знову виступить у "Куренях" після червневого концерту. Тоді директ організаторів завалили проханнями “повторити”. Тож 3 серпня буде ще одна вечірка — з видом на схил, літньою атмосферою і знайомими хітами.

Де: KURENI, Паркова дорога, 4

Коли: 5 серпня о 19:00

Epolets

Фото: Ольга Шахник

Epolets — гурт, який зʼявився в Одесі 2012 року, та відтоді послідовно формує власний стиль. Їхня аудиторія росла разом із ними — від локальних клубів до фестивальних сцен і співпраці з Papa Roach, Three Days Grace та Luke Pritchard із The Kooks.

У 2025-му гурт випустив альбом “Гармонія Хаосу” про внутрішні суперечності, адаптацію до нестабільного світу й особисті трансформації. Але концерт 8 серпня — про інше. Це буде літній сет, повністю складений із хітів та “морських” пісень.

Ціна: 400 — 800 грн

Де: культурний простір “В’ЯВА”, біля Оранжереї на ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1

Коли: 8 серпня о 19:00

Бенджамін Клементин на фестивалі “Вирій”

Бенджамін Клементин — британський мультиінструменталіст, якого називають “музичним експресіоністом”. Він грає на фортепіано, флейті, кларнеті, скрипці й саксофоні, але найчастіше — босоніж і за роялем. Мінімалізм, чесні тексти й майже театральна подача зробили його улюбленцем критиків і публіки: його творчість публічно підтримують Бйорк і Пол Маккартні.

У серпні Клементин повертається до Києва — вперше з 2018 року, коли він виступав хедлайнером Atlas Weekend. Цього разу він вийде на сцену етно-електро фестивалю “Вирій” на ВДНГ.

Ціна: 1500 — 2500 грн

Де: павільйон “Кит”, ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1

Коли: 9 серпня о 19:00

Тоня Матвієнко

Фото: Анна Бернік

У серпні Тоня Матвієнко виступить із концертом просто неба. У програмі — власні хітові пісні (так, “Кульбаби” теж будуть), а також оновлені версії народних композицій: “Квітка-душа”, "Сік землі", "Ой, летіли дикі гуси".

До співачки приєднається Арсен Мірзоян. Він представить альбом “Позивні”, записаний разом із бійцями, які зараз боронять Україну.

Ціна: 450 — 1500 грн

Де: KURENI, Паркова дорога, 4

Коли: 10 серпня о 19:00

Руслана

Вона першою принесла Україні перемогу на “Євробаченні” — з треком Wild Dances. Пісня стала хітом у понад 40 країнах і вийшла за межі класичної попмузики — завдяки етнічним мотивам і нетиповому звучанню. Після цього Руслана не зникла з публічного простору: займалася громадською діяльністю, виступала на Майдані, а тепер повертається до активної концертної роботи.

9 серпня артиска виступить з великим сольним концертом у "В'ЯВА". У програмі — хіти, нові треки й оновлене шоу. Якщо памʼятаєте її з 2000-х — це шанс почути знайоме наживо. Якщо ні — нагода дізнатися, якою була українська попмузика до TikTok і Spotify.

Ціна: 400 — 1500 грн

Де: культурний простір “В’ЯВА”, біля Оранжереї на ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1

Коли: 9 серпня о 20:00

Хор “Гомін”

Фото: Оля Дмитрів

Хор “Гомін” зі Львова за кілька днів перетворився з муніципального хору на тікток-феномен. Відео з піснею “Цей сон…" набрало мільйони переглядів, а концерти — аншлаги в різних містах.

12 серпня “Гомін” виступить у Києві з великою концертною програмою. У ній — і класичні твори, і сучасні інтерпретації, які сформували нову хвилю зацікавлення українським хоровим мистецтвом.

Ціна: 690 — 1990 грн

Де: Національна філармонія України, Володимирський узвіз, 2

Коли: 12 серпня о 15:00

The Maneken на Brave! Factory

Цьогоріч The Maneken представить на Brave! Factory свій новий альбом Nova Era — проєкт, який артист готував кілька років. Це перша фестивальна премʼєра релізу, записаного за участі понад 50 музикантів. В основі — архівний український фанк, звук 1970-х, посилання на стрічку “Вусатий фанк” і власний досвід Філатова як композитора для кіно.

До лайву приєднається Nathan Daisy (вокаліст dOP) і квартет “Кошик Мелодій”, що відкриє виступ.

Ціна: 2500 — 2850 грн

Де: кіностудія імені Олександра Довженка, вул. Олександра Довженка, 3

Коли: 23 і 24 серпня

Jamala

Фото: Андрій Харламов

За останні роки Jamala встигла випустити альбом QIRIM, отримати Шевченківську премію, стати членкинею Академії Греммі та героїнею фільму, який показали в Каннах.

Уже традиційно наприкінці літа співачка дасть сольний концерт просто неба у “В’ЯВА”. Без спецефектів, концептуальних шоу чи форматних гачків: повний лайв-бенд, живий звук і програма, яка поєднує нові треки та улюблені композиції.

Ціна: 600 — 1600 грн

Де: культурний простір “В’ЯВА”, біля Оранжереї на ВДНГ, пр-т Академіка Глушкова, 1

Коли: 29 серпня о 19:00

heavenphetamine

31 серпня у Mezzanine виступить дует heavenphetamine — Хірокі та Сара Ода. Вони працюють разом із 2018 року, створюючи електронну музику з фокусом на атмосферу й ритміку. Формально це — психоделічна електроніка, але в центрі не треки, а стан: виступи схожі на затягнуту звукову петлю з постійним коливанням.

У 2024 році дует приєднався до українського лейблу kontrabass. З того часу вони виступають частіше — і в Україні, і за її межами. 31 серпня в Києві буде завершення їх мінітуру. Обіцяють живий виступ без візуального шоу — тільки темний зал і синтезатори.

Ціна: 600 грн

Де: Mezzanine, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 31 серпня о 18:00

Zwyntar

Zwyntar поєднує дарк-фолк, детрок і постапокаліптичну естетику. Гурт не намагається інтегруватися в український мейнстрим і не грає у нішевість — вони просто існують окремо.

31 серпня гурт виступить із концертом на даху Gulliver. У програмі — нові треки, як-от із альбома-компіляції "Епоха", так і знайомі слухачам “Ти не Бог”, “Дівча”, “Човен”, “Диявол входить у місто” та інші.

Ціна: 700 — 2000 грн

Де: тераса Gulliver, Спортивна площа, 1А

Коли: 31 серпня о 19:00