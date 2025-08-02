Reddit хоче стати повноцінною пошуковою системою

Компанія Reddit планує зробити пошук ключовою функцією платформи, пише The Verge.

Основний акцент робитимуть на розвиток внутрішнього ШІ-пошуковика Reddit Answers, який запустили в грудні 2024 року.

Як повідомив CEO Reddit Стів Хаффман, компанія інтегрує Answers у загальну пошукову систему платформи, щоб перетворити пошук відповідей на “центральний елемент Reddit”. У планах — глобальне розширення інструмента та глибше впровадження в інтерфейс сайту.

За даними компанії, основним пошуком Reddit щотижня користуються 70 млн людей, ШІ-пошуком — 6 млн людей, a загалом платформу щотижня відвідують 416,4 млн людей.

Користувачі часто додають слово "Reddit" до своїх Google-запитів, щоб знайти відповіді від реальних людей. У Reddit прагнуть перетворити цю звичку на зручний і повноцінний пошук усередині платформи.

Компанія також розглядає нову пошукову функцію як можливу відповідь на зменшення трафіку з Google, де дедалі частіше з’являються відповіді, згенеровані ШІ. У разі зниження кількості переходів із пошуковика, платформа сподівається компенсувати це власними сервісами.

Foto: Referencial / Cortesía