Apple розробляє власний ChatGPT

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Ірина Маймур
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Компанія Apple працює над ШІ-сервісом під назвою Answers, який зможе шукати інформацію в інтернеті й відповідати на запитання користувачів.

Про це повідомляє Bloomberg.

На початку 2025 року Apple створила спеціальну команду "Відповіді, знання та інформація". Її очолив Роббі Вокер — один із ключових інженерів, який раніше працював над голосовим помічником Siri. Крім того, Apple відкрила вакансії для фахівців із пошукових алгоритмів та розробки рушіїв для посилення команди.

Новий ШІ-сервіс зможе аналізувати вебсторінки й шукати відповіді на запити, як це роблять ChatGPT або Perplexity. Його планують інтегрувати у Siri, Spotlight та браузер Safari, або випустити як окремий застосунок.

Це означає зміну стратегії Apple: у 2024 році компанія інтегрувала ChatGPT від OpenAI у Siri, адже її власні ШІ-рішення не показували очікуваних результатів. Проте тепер Apple намагається розробити повністю власну альтернативу, яка могла б конкурувати з іншими гравцями на ринку ШІ.

Нинішній продукт Apple — Apple Intelligence — вже вміє підсумовувати сповіщення, переписувати тексти, створювати Genmoji та очищати фотографії. У найближчих оновленнях він зможе також перекладати повідомлення та телефонні дзвінки. Водночас функції пошуку в інтернеті він поки що не підтримує — саме цю нішу має заповнити нова система.

Фото: tommao wang / Unsplash

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Опубліковано: 05 серпня 2025
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