LEGO випустить набір, присвячений мультфільму "ВОЛЛ·І"

Компанія LEGO представила набір за мотивами культового анімаційного фільму "ВОЛЛ·І" (WALL‑E).

До нього увійшли одразу чотири персонажі — WALL‑E, EVE, M‑O та тарган Hal, пише Hypebeast.

У комплект також додали впізнавані аксесуари з фільму — стиснутий сміттєвий куб і паросток у черевику.

Набір входить до серії LEGO Disney і складається з 811 деталей. Це один із наймасштабніших осінніх релізів лінійки.

WALL‑E близько 13 см заввишки і має рухомі голову, руки та гусениці, а також розкривний контейнер для сміття. Фігурка робота-зонда EVE оснащена знімною передньою панеллю, рухомими кінцівками й підставкою, що дозволяє відтворити ефект польоту. Мініатюрний робот-прибиральник M‑O має рухому голову та щітку, що обертається. Завершує набір тарган Hal — домашній улюбленець WALL‑E.

Реліз запланований на 1 вересня 2025 року. Рекомендована вартість набору — $69.99 (близько 3 тисяч грн). У США він уже доступний для передзамовлення.