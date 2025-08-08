Вийшов трейлер серіалу "Газета" — це cпіноф "Офісу"

Стрімінговий сервіс Peacock представив перший трейлер серіалу "Газета" (The Paper), який стане спінофом легендарного комедійного шоу "Офіс". Прем'єра перших чотирьої епізодів відбудеться 4 вересня.

Серіал розповідає про колектив занепадаючої американської газети Toledo Truth Teller. Їхній офіс знаходиться поруч із компанією з виробництва туалетного паперу, що створює додаткові комічні ситуації.

Головним героєм стає амбітний журналіст Нед Семпсон (Донал Глісон), що приходить на посаду головного редактора з метою врятувати видання від банкрутства. У трейлері показано, як Нед намагається мотивувати різношерсту команду, яка, здається, давно втратила будь-який ентузіазм.

У серіалі також зіграли Сабріна Імпаччіаторе, Мелвін Грегг, Челсі Фрей, Рамона Янг та Оскар Нуньєс, який повернеться до своєї ролі бухгалтера з "Офісу".

Співавторами серіалу виступили Грег Деніелс, який адаптував "Офіс" для американського телебачення, та Майкл Коман. Вони також є виконавчими продюсерами разом із творцями оригінального "Офісу" Ріккі Джервейсом та Стівеном Мерчантом. Виробництво здійснює Universal Television.