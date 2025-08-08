Вийшов трейлер серіалу "Газета" — це cпіноф "Офісу"

35
Артем Черничко
share share

Стрімінговий сервіс Peacock представив перший трейлер серіалу "Газета" (The Paper), який стане спінофом легендарного комедійного шоу "Офіс". Прем'єра перших чотирьої епізодів відбудеться 4 вересня.

Серіал розповідає про колектив занепадаючої американської газети Toledo Truth Teller. Їхній офіс знаходиться поруч із компанією з виробництва туалетного паперу, що створює додаткові комічні ситуації.

Головним героєм стає амбітний журналіст Нед Семпсон (Донал Глісон), що приходить на посаду головного редактора з метою врятувати видання від банкрутства. У трейлері показано, як Нед намагається мотивувати різношерсту команду, яка, здається, давно втратила будь-який ентузіазм.

У серіалі також зіграли Сабріна Імпаччіаторе, Мелвін Грегг, Челсі Фрей, Рамона Янг та Оскар Нуньєс, який повернеться до своєї ролі бухгалтера з "Офісу".

Співавторами серіалу виступили Грег Деніелс, який адаптував "Офіс" для американського телебачення, та Майкл Коман. Вони також є виконавчими продюсерами разом із творцями оригінального "Офісу" Ріккі Джервейсом та Стівеном Мерчантом. Виробництво здійснює Universal Television.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 08 серпня 2025
share share
Пошкоджений обстрілом будинок Раднаркому в центрі Києва захистять від руйнування Пошкоджений обстрілом будинок Раднаркому в центрі Києва захистять від руйнування OpenAI представила нову модель GPT-5 OpenAI представила нову модель GPT-5 У Парижі показали дощовик із рисової соломи — він слугує як мікросховище У Парижі показали дощовик із рисової соломи — він слугує як мікросховище Adidas звинуватили у культурній апропріації через дизайн взуття Adidas звинуватили у культурній апропріації через дизайн взуття
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.