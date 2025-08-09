Про останні роки Оззі Осборна та його повернення у Британію зняли документальний фільм

На BBC відбудеться прем’єра документального фільму про легенду року Оззі Осборна — "Повернення додому" (Ozzy Osbourne: Coming Home).

Стрічка покаже “останній розділ” життя фронтмена Black Sabbath, пише BBC.

Фільм знімали протягом трьох років. У ньому детально висвітлюють шлях Оззі до прощального концерту у Бірмінгемі. Також у стрічці йтиметься про здійснення давньої мрії музиканта та його дружини Шерон — повернення до Великої Британії.

“Оззі хотів повернутися до Великої Британії та востаннє виступити на сцені. Наш фільм — це натхненна та зворушлива розповідь про те, як він здійснив цю мрію”, — зазначають виконавчі продюсери фільму Бен Вікс та Колін Барр.

У розповіді беруть участь члени родини: дружина Шерон, діти Келлі та Джек.

Спершу проєкт задумували як серіал Home to Roost ("Дім для спочинку"), але зрештою він перетворився на одногодинний фільм, бо здоров’я музиканта погіршилося.

Стрічку “Повернення додому” створила студія Expectation, відома роботою над проєктом “Ферма Кларксона”.

Фільм вийде в ефір на BBC One 18 серпня о 21:00 за британським літнім часом. Також стрічку можна буде переглянути на онлайн-платформі BBC iPlayer після виходу в ефір.

Оззі Осборн помер у своєму будинку в графстві Бакінгемшир 22 липня — через 17 днів після того, як востаннє вийшов на сцену разом зі своїми колегами з оригінального складу Black Sabbath на прощальному концерті Back To The Beginning. Причиною смерті назвали серцевий напад.

Фото: Ruaridh Connellan / Expectation / BBC