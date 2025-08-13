Автори "Венздей" знімуть новий анімаційний фільм про сімейку Аддамсів

Ірина Маймур
Шоуранери серіалу “Венздей” Альфред Ґоф і Майлз Міллар працюють над новим анімаційним фільмом про сімейку Аддамсів для Amazon MGM Studios.

Про це повідомляє Deadline.

Проєкт стане повним перезапуском і не матиме зв’язку з попередніми екранізаціями чи серіалом Netflix.

У першому епізоді подкасту Crew Call творці розповіли, що працюють над стрічкою спільно з Кевіном Мізероччі з Addams Foundation, продюсеркою Ґейл Берман та Джоном Ґлікманом. Фільм наразі на ранній стадії розроблення, але його планують випустити в кінотеатрах.

Також Ґоф і Міллар поділилися, як їм вдалося зняти другий сезон серіалу “Венздей”, попри страйки Гільдій акторів та сценаристів США.

Крім того, шоуранери розповіли, що головний секрет персонажа Венздей — не лише в дотепних репліках, а у відтворенні її світогляду. Вона береться за розслідування, щоб відновити справедливість, захистити тих, кого ображають, або розкрити приховану правду.

Фото: Netflix

Опубліковано: 13 серпня 2025
