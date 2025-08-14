"Хартія" проведе свій перший фестиваль у Києві

6–7 вересня бригада Нацгвардії України “Хартія” організує в Києві свій перший фестиваль "Хартія Фест". Про точну локацію буде повідомлено пізніше.

Серед перших хедлайнерів — “Жадан і Собаки”, Skofka, Latexfauna, Alyona Alyona, Марія Квітка та гурт “Фактично самі” (ex Qarpaband).

Окрім музики, на відвідувачів чекають лекції, дискусії та спортивні події.

“Хочемо розповісти про нашу бригаду, про наших бійців, сержантів та офіцерів, про наші принципи та переконання, про наше відчуття часу. Ми щирі й відкриті у своєму бажанні говорити і слухати”, — зазначив Сергій Жадан.

Усі зібрані кошти спрямують на потреби “Хартії”. Під час фестивалю планують зібрати близько 20 мільйонів гривень.

Отримати запрошення за донат можна за посиланням , також підтримати бригаду можна тут.