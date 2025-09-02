Вийшов трейлер "Будинку Ґіннеса" — історичного серіалу від творця "Гострих картузів"
Netflix представив офіційний трейлер до нового історичного серіалу "Будинок Ґіннеса" (House of Guinness), створеного автором "Гострих картузів" Стівеном Найтом. Це сага про владу, амбіції та сімейні таємниці.
Історична драма розгортається у XIX столітті в Дубліні та Нью-Йорку. Сюжет описує наслідки смерті сера Бенджаміна Ґіннеса, який перетворив сімейну броварню на світову імперію Guinness.
Трейлер починається з похорону сера Бенджаміна. За заповітом, він передає контроль над компанією двом своїм синам, Артуру й Едварду, з умовою, що вони мають керувати нею разом. Це стає поштовхом для гострої боротьби, де чотири спадкоємці Ґіннеса змагаються за вплив на сімейну імперію.
У серіалі знялися Джеймс Нортон, Ентоні Бойл, Емілі Ферн, Луї Партрідж та інші.
Прем’єра "Будинку Ґіннеса" відбудеться 25 вересня на Netflix.