У Нью-Йорку на один вечір відкриють легендарний клуб Studio 54

121
Ірина Маймур
10 вересня в Нью-Йорку вперше за 43 роки знову запрацює культовий нічний клуб Studio 54, пише Mixmag.

Подія триватиме лише одну ніч і пройде у співпраці з люксовим косметичним брендом Valentino Beauty, який презентує нову лінійку Born in Roma Rendez-Vous Ivory.

Про вечірку оголосили 1 вересня в інстаграмі бренду. У списку гостей — артисти, креативники й перші відвідувачі культової локації, яку в 1970-х називали “найкращим нічним клубом світу”.

Studio 54 відкрили у 1977 році Стів Рубелл і Ян Шрагер. Заклад був розташований у приміщенні театру на перетині 54-ї вулиці Мангеттена і Бродвею. Клуб став символом епохи диско, відомим своєю розкішшю та гедонізмом. Із самого початку тут ввели жорсткий фейс-контроль, а серед гостей були Б’янка і Мік Джаггер, Грейс Джонс, Доллі Партон, Жаклін Кеннеді, Майкл Джексон, Кельвін Кляйн, Енді Воргол, Шер, Лайза Мінеллі, Фредді Мерк’юрі та інші зірки.

У 1980 році заклад закрили після позбавлення алкогольної ліцензії та звинувачень у податкових махінаціях. Під новим керівництвом клуб ще деякий час працював, але остаточно припинив діяльність у 1989 році через аварійний стан будівлі.

Фото: Adam Schull / Zeitgeist Films

Опубліковано: 09 вересня 2025
