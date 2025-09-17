Джеймс Кемерон підтвердив, що працює над новим "Термінатором"

Ірина Маймур
Канадський кінорежисер Джеймс Кемерон підтвердив, що пише сценарій нового фільму культової франшизи "Термінатор".

Про це він розповів у інтерв’ю CNN.

Ще торік Кемерон заявляв про плани продовжити історію, але фанати сумнівалися, чи вдасться йому знайти час для проєкту через багаторічну роботу над франшизою "Аватар". Попри це, режисер уточнив, що сценарій "Термінатора" він усе ж готує паралельно.

Утім, наразі Кемерон зіштовхнувся з творчою кризою.

"Мені важко писати наукову фантастику зараз, — пояснює режисер. — Я маю завдання створити нову історію „Термінатора“, але не знаю, що вигадати таке, що завтра не перекриють реальні події. Ми живемо у часи наукової фантастики".

Він додав, що ця проблема стосується не лише "Термінатора", а й інших його нових фантастичних задумів.

Першого "Термінатора" Кемерон випустив у 1984 році. Стрічка з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі стала визначальною для жанру наукової фантастики. Продовження "Термінатор 2: Судний день" (1991) закріпило успіх і досі вважається однією з найкращих екшн-стрічок усіх часів. Загалом франшиза налічує шість фільмів, останній із яких, "Термінатор: Фатум", вийшов 2019 року.

Опубліковано: 17 вересня 2025
