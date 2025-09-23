Шоу Джіммі Кіммела повертається в ефір після скандалу з коментарями ведучого

Шоу «Джиммі Кіммел наживо!» (Jimmy Kimmel Live!) повернеться в ефір у вівторок, 23 вересня 2025 року. Про це оголосила компанія The Walt Disney Co., якій належить телеканал ABC.

Шоу було тимчасово призупинено минулої середи, 17 вересня, після критики з боку адміністрації президента США та Федеральної комісії зі зв'язку на адресу ведучого Джиммі Кіммела. Причиною стали його коментарі 15 вересня щодо вбивства ультраправого активіста Чарлі Кірка.

Коментар Кіммела, який спричинив скандал, стосувався того, що прихильники Трампа намагалися використати вбивство Чарлі Кірка для політичних цілей. Компанія Disney назвала ці слова «невчасними й нечутливими».

Рішення зняти програму з ефіру викликало в США широку дискусію про свободу слова та цензуру, а також засудження з боку профспілок та голлівудських діячів.

У заяві Disney йдеться, що компанія «протягом останніх днів проводила ґрунтовні розмови з Джиммі» і дійшла висновку, що шоу може повернутися в ефір. Сам Кіммел поки що публічно не коментував ані призупинення, ані своє повернення.

Шоу «Джиммі Кіммел наживо!» виходить в ефір з 2003 року і є помітним гравцем у нічному телевізійному ефірі, відомим своїм впливом на попкультуру та політичний дискурс.