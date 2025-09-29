У Києві відбудеться ярмарок сучасного мистецтва Art Kyiv 2025

Дар'я Нагорна
З 3 по 5 жовтня 2025 року в Київській міській галереї мистецтв «Лавра» відбудеться ярмарок сучасного мистецтва Art Kyiv 2025.

У заході візьмуть участь понад 20 галерей та артінституцій з України, Польщі та США, серед яких Abramovych Art, Shum, Vakulenko Art Consulting, Snisarenko Gallery, Savchenko Gallery, Corpus Fine Art, Mironova Gallery, Tuzov Gallery, аукціонний дім Goldens та інші.

Директорка Art Kyiv 2025 Анна Аветова зазначила, що цього сезону організатори прагнули створити програму, яка об’єднає якісні виставкові проєкти, сучасні практики та дискусії, що сприяють розвитку мистецького поля столиці.

«Наші амбітні цілі включають значне розширення кола учасників, суттєве зміцнення міжнародної присутності та створення сприятливого середовища для успішних продажів», — зазначила вона.

Візуальною візитівкою осіннього ярмарку стане робота одеського художника Степана Рябченка «Любов». Твір буде представлений у рамках експозиції, і глядачі матимуть нагоду побачити його наживо.

Зображення: Art Kyiv

Опубліковано: 29 вересня 2025
