Сценарист Фінчера зняв фільм про Нюрнберзький процес — дивіться трейлер

170
Данил Леховіцер
share share

Компанія Adastra Cinema представила офіційний тизер-трейлер історичного трилеру «Нюрнберг» від режисера Джеймса Вандербілта, відомого як сценарист стрічки «Зодіак». Фільм, присвячений 80-річчю початку Нюрнберзького процесу, вийде в український прокат 6 листопада.

Основою «Нюрнберга» став світовий бестселер американського журналіста Джека Ель-Хая «Нацист і психіатр. Доленосна зустріч напередодні Нюрнбергу». Це нон-фікшн про роботу доктора Дугласа Келлі, який оцінював психічний стан нацистської еліти. В інтерпретації режисера, Келлі (Рамі Малек) намагатиметься проаналізувати поведінку рейхсмаршала Германа Герінга (Рассел Кроу).

Стрічка розповідає про перший міжнародний трибунал над нацистськими військовими злочинцями, що тривав у Нюрнбергу з листопада 1945 року по жовтень 1946-го. У ході судових засідань над нацистською верхівкою з 199 звинувачених було засуджено 161.

Перший показ стрічки відбувся на Міжнародному кінофестивалі у Торонто.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 09 жовтня 2025
share share
Київ закупить 500 мобільних укриттів Київ закупить 500 мобільних укриттів Crocs представив свої найвищі чоботи зі штучного хутра Crocs представив свої найвищі чоботи зі штучного хутра Нобелівську премію з літератури отримав угорський письменник Ласло Краснагоркаї Нобелівську премію з літератури отримав угорський письменник Ласло Краснагоркаї У Лондоні відкрили виставку про бруд у моді У Лондоні відкрили виставку про бруд у моді
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2025 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.