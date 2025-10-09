Сценарист Фінчера зняв фільм про Нюрнберзький процес — дивіться трейлер

Компанія Adastra Cinema представила офіційний тизер-трейлер історичного трилеру «Нюрнберг» від режисера Джеймса Вандербілта, відомого як сценарист стрічки «Зодіак». Фільм, присвячений 80-річчю початку Нюрнберзького процесу, вийде в український прокат 6 листопада.

Основою «Нюрнберга» став світовий бестселер американського журналіста Джека Ель-Хая «Нацист і психіатр. Доленосна зустріч напередодні Нюрнбергу». Це нон-фікшн про роботу доктора Дугласа Келлі, який оцінював психічний стан нацистської еліти. В інтерпретації режисера, Келлі (Рамі Малек) намагатиметься проаналізувати поведінку рейхсмаршала Германа Герінга (Рассел Кроу).

Стрічка розповідає про перший міжнародний трибунал над нацистськими військовими злочинцями, що тривав у Нюрнбергу з листопада 1945 року по жовтень 1946-го. У ході судових засідань над нацистською верхівкою з 199 звинувачених було засуджено 161.

Перший показ стрічки відбувся на Міжнародному кінофестивалі у Торонто.