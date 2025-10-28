«Останній Прометей Донбасу»: вийшов трейлер фільму про Курахівську ТЕС

У мережі зʼявився офіційний трейлер повнометражної документальної стрічки «Останній Прометей Донбасу» режисера Антона Штуки. Світова прем'єра стрічки відбудеться у листопаді на 35-му Міжнародному кінофестивалі у Котбусі (Німеччина).

«Останній Прометей Донбасу» розповідає історію людей, які попри постійні обстріли продовжують працювати на останній діючій електростанції у вільній частині Донеччини — за 10 кілометрів від лінії фронту.

«Коли станція запускається і дим здіймається над горизонтом, російські війська негайно відкривають вогонь, — йдеться у синопсисі. — Попри небезпеку, енергетики не покидають своїх робочих місць — аж до моменту, коли обстріли остаточно знищують ключові елементи станції. Тоді починається евакуація — людей, техніки, життя».

Світова прем’єра відбудеться на 35-му Міжнародному кінофестивалі в Котбусі, який пройде з 4 по 9 листопада 2025 року в Німеччині. Цей фестиваль є одним із найавторитетніших у Європі, присвячених кінематографу країн Центральної, Східної та Південно-Східної Європи.

Стрічка створена компанією !Attention Films за підтримки Держкіно, Українського культурного фонду та Kyivstar TV.

Антон Штука — режисер, сценарист і документальний фотограф. Він також є автором фільму «Обережно! Життя триває» про життя деокупованого Ізюма. Картина увійшла до восьми стрічок, серед яких Національний оскарівський комітет обирав претендента на премію «Оскар» від України в категорії «Найкращий міжнародний фільм».