Фільм "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова представить Україну на "Оскарі"

Український Оскарівський комітет обрав фільм ”2000 метрів до Андріївки” Мстислава Чернова представляти Україну у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм” на 98-й премії “Оскар”.

Це нова робота режисера — творця картини “20 днів у Маріуполі”, яка у 2024 році отримала “Оскар” як “Найкращий повнометражний документальний фільм”, а в категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм” стала першим в історії кандидатом від України, який дійшов до номінації.

У комітеті назвали стрічку “безкомпромісно чесним і пронизливим документальним твором”, який показує російсько-українську війну крізь людський досвід. За словами режисера, новина про відбір надійшла йому під час роботи над новими зйомками після масованого обстрілу Києва.

“Я отримую новину про відбір, поки знімаю, як тіла цивільних дістають з-під завалів. І це накладає ще більшу відповідальність на нас, документалістів, митців — говорити зі світом, навіть тоді, коли це здається марним”, — зазначив Чернов.

Фільм “2000 метрів до Андріївки” розповідає про українську бригаду, яка пробивається крізь два кілометри укріпленого лісу, виконуючи завдання зі звільнення крихітного села Андріївка за 10 кілометрів від Бахмута. У картині поєднані авторські кадри, відео з боді-камер українських бійців та інтимні роздуми героїв. Вона передає, як із кожним кроком уперед військові усвідомлюють: ця війна для них може не мати кінця.

Оператором фільму разом із Черновим став його колега з Associated Press — документальний фотограф і відеограф із Харкова Алекс Бабенко. Також над стрічкою працювали продюсерки Мішель Майснер та Рейні Аронсон-Рат, які теж отримали статуетки “Оскар” за “20 днів в Маріуполі”. Монтажем займалася Мішель Майснер. Музику до фільму написав дворазовий лауреат “Ґреммі” Сем Слейтер, відомий за проєктами “Чорнобиль” та “Джокер”.

Світова прем’єра “2000 метрів до Андріївки” відбулася на кінофестивалі Sundance, де стрічка здобула нагороду за найкращу режисуру в категорії World Cinema Documentary. В Україні фільм показали на фестивалі Docudays UA, де він переміг у трьох номінаціях. У широкий прокат “2000 метрів до Андріївки” виходить 28 серпня.

Картину схвально сприймають як критики, так і глядачі. Оцінка фільму на IMDb становить 8,5 з 10. Рейтинг на Rotten Tomatoes — 93% із відзнакою “Сертифікована свіжість”, яка присуджується фільмам із найкращими рецензіями. Рейтинг на Metacritic — 90 зі 100 з позначкою “Обовʼязковий до перегляду”, а на Letterboxd — 4,1 з 5.

Шортліст із 15 стрічок у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм” оголосять 16 грудня 2025 року. П’ять фіналістів стануть відомі 22 січня 2026-го. Церемонія вручення відбудеться 15 березня 2026 року в Лос-Анджелесі.

Кадри з фільму надані "Артхаус Трафік"