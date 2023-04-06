Києво-Могилянська академія запускає нову програму IT-навчання разом із фахівцями Grid Dynamics

Національний університет «Києво-Могилянська академія» разом з Grid Dynamics запустили спільну освітню програму «Технології Big Data та Data Science», про це повідомляє DOU з посиланням на ІТ-компанію.

Сертифікатна програма складається з п’яти дисциплін:

«Програмування на Python для Big Data та Data Science»;

«Математика для Big Data та Data Science»;

«Глибинне навчання для задач комп’ютерного зору»;

«Основи технологій Big Data»;

«Сучасні інструменти Data Science та Computer Vision».

«Викладачами будуть фахівці із Grid Dynamics. Програма поєднує теорію — математичний аналіз, основи Python, Big Data і Computer Vision — із великою кількістю практичних робіт, які дозволять студентам отримати навички розробки з використанням технологій великих даних, науки про дані й мови програмування Python», — зазначили в компанії.

Grid Dynamics – каліфорнійська ІТ-компанія, заснована у 2006 році. Є одним зі світових лідерів проєктування та впровадження програм цифрової трансформації для найбільших компаній із фінансового, технологічного та рітейл-секторів, що входять у список Fortune 1000.

Раніше ми повідомляли, що Києво-Могилянська академія разом з криптобіржою WhiteBIT створять магістерський курс з блокчейн-технологій.

Фото: dev.ua