В Одесі відкриють ще один центр реабілітації Superhumans: що там буде

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Ірина Маймур
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В Одесі відкриють спеціалізовану клініку протезування Superhumans Center.

Новий центр будують на базі Одеського медичного університету. Там на 4 тис. кв. м облаштують лабораторію протезування, відділення фізичної реабілітації, центр психологічної підтримки та реінтеграції ветеранів.

Окрім того, центр готуватиме фахівців із надання медичної допомоги при мінно-вибуховій травмі.

Центру допомагатимуть французькі лікарі. 11 червня за участю українського МОЗ Superhumans підписав відповідну угоду з France Expertise – французькою агенцією міжнародної співпраці.

Раніше ми писали, про Superhumans та ще 4 реабілітаційних центри на Львівщині, де військові та цивільні можуть отримати фахову допомогу спеціалістів, а також безплатно отримати протези.

Фото: Superhumans Center; Максим Козицький

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Опубліковано: 12 червня 2024
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