В Одесі відкриють ще один центр реабілітації Superhumans: що там буде
В Одесі відкриють спеціалізовану клініку протезування Superhumans Center.
Новий центр будують на базі Одеського медичного університету. Там на 4 тис. кв. м облаштують лабораторію протезування, відділення фізичної реабілітації, центр психологічної підтримки та реінтеграції ветеранів.
Окрім того, центр готуватиме фахівців із надання медичної допомоги при мінно-вибуховій травмі.
Центру допомагатимуть французькі лікарі. 11 червня за участю українського МОЗ Superhumans підписав відповідну угоду з France Expertise – французькою агенцією міжнародної співпраці.
Раніше ми писали, про Superhumans та ще 4 реабілітаційних центри на Львівщині, де військові та цивільні можуть отримати фахову допомогу спеціалістів, а також безплатно отримати протези.
Фото: Superhumans Center; Максим Козицький