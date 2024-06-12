В Одесі відкриють ще один центр реабілітації Superhumans: що там буде

В Одесі відкриють спеціалізовану клініку протезування Superhumans Center.

Новий центр будують на базі Одеського медичного університету. Там на 4 тис. кв. м облаштують лабораторію протезування, відділення фізичної реабілітації, центр психологічної підтримки та реінтеграції ветеранів.

Окрім того, центр готуватиме фахівців із надання медичної допомоги при мінно-вибуховій травмі.

Центру допомагатимуть французькі лікарі. 11 червня за участю українського МОЗ Superhumans підписав відповідну угоду з France Expertise – французькою агенцією міжнародної співпраці.

Раніше ми писали, про Superhumans та ще 4 реабілітаційних центри на Львівщині, де військові та цивільні можуть отримати фахову допомогу спеціалістів, а також безплатно отримати протези.

Фото: Superhumans Center; Максим Козицький