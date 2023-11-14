Возле «Дома с насекомыми» возобновили строительные работы, несмотря на запретные предписания.

Вопреки запретным предписаниям Департамента охраны культурного наследия КГГА в охранной зоне памятника на Владимирской, 95, возобновились строительные работы. Об этом сообщает активист Дмитрий Перов.

«Вызвали полицию, зафиксировали проведение самовольных работ, сопоставили соответствующие обращения. Буровая техника бьет сваи непосредственно под фундамент дома-памятника. Это может привести к разрушению объекта культурного наследия», — пишет Дмитрий Перов.

Активисты сообщества «Цегла» сообщают , что строители начали делать подкоп под памятник архитектуры.

Ранее мы писали , что исторический «Дом с насекомыми» на улице Владимирской, 93-95, возле которого возобновили строительные работы, начал проседать.

После этого строительные работы удалось остановить активистам.

Впоследствии местные жители закрыли въезд для строительной техники возле «Дома с насекомыми».

Напомним, что в апреле этого года дом Марии Станиславской, построенный в 1893 на Владимирской, 93, хотели снести под видом «капитального ремонта». Застройщик не согласовывал проектную документацию и проводил строительные работы без разрешения. После предписаний департаментов КГГА у застройщика забрали технику. Однако один из строителей продолжил разбирать памятку вручную. Застройщик успел демонтировать полностью два этажа и лестницу правого подъезда достопримечательности, а также разобрал часть третьего этажа.

В конце концов Минкульт внес дом Марии Станиславской в Госреестр недвижимых памятников Украины. Однако 6 ноября возле исторического дома возобновились строительные работы . Экскаватор начал копать в непосредственной близости к памятнику архитектуры.

Тогда активист Дмитрий Перов отметил , что если котлован возле исторического дома продолжат копать, он может рухнуть.

Фото: Дмитрий Перов, «Цегла».