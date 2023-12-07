Строители продолжили рыть котлован вплотную к "Дому с насекомыми"

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Валерия Гуржий
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7 декабря строители возобновили незаконные работы на Владимирской, 95 возле «Дома с насекомыми», 1893 года.

Об этом пишет "Цегла".

"Строительная техника роет котлован. В дальнейшем здесь планируется сооружение подземного паркинга. Буровые сваи зацепили верхний водоносный горизонт, поэтому теперь здесь образовалось небольшое "подземное" озеро", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на место прибыла полиция и опросил строителей.

Напомним, что недавно, вопреки запретительным предписаниям Департамента охраны культурного наследия КГГА, строители начали незаконные строительные работы в охранной зоне памятника на Владимирской, 95. Они сделали подкоп под памятник архитектуры. Поэтому здание дало трещины и начало проседать.

После этого строительные работы удалось остановить активистам. Впоследствии местные жители и активисты закрыливъезд для строительной техники возле Дома с насекомыми. В конце концов, вместе с правоохранителями работы удалось остановить.

Ранее мы писали, что в апреле этого года дом Марии Станиславской, построенный в 1893 на Владимирской, 93, хотели снести под видом «капитального ремонта». Застройщик не согласовывал проектную документацию и проводил строительные работы без разрешения. После предписаний департаментов КГГА у застройщика забрали технику. Однако один из строителей продолжил разбирать памятку вручную. Застройщик успел демонтировать полностью два этажа и лестницу правого подъезда достопримечательности, а также разобрал часть третьего этажа.

В конце концов Минкульт внес дом Марии Станиславской в Госреестр недвижимых памятников Украины. Однако 6 ноября возле исторического дома возобновились строительные работы . Экскаватор начал копать в непосредственной близости к памятнику архитектуры.

Тогда активист Дмитрий Перов отметил , что если котлован возле исторического дома продолжат копать, он может рухнуть.

Фото: Цегла

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Опубликовано: 07 декабря 2023
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