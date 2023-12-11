Застройщик "Дома с насекомыми" подписал с КГГА меморандум о сохранении памятника архитектуры

176
Валерия Гуржий
share share

Застройщик памятника архитектуры на улице Владимирской, 93 подписал с Департаментом культурного наследия КГГА меморандум о сохранении памятника и обезопасении от разрушения со стороны соседнего строительства.

Об этом сообщил активист Дмитрий Перов.

Текстом соглашения предусмотрено:

  • заключение охранного договора на памятник - Дом Марии Станиславской, 1893 года
  • проведение неотложных противоаварийных работ и консервация памятки
  • разработка научно-проектной документации по реставрации памятника

Также застройщик пообещал прекратить движение техники на соседнем участке в сторону памятки и усилить фундамент.

Напомним, что недавно, вопреки запретительным предписаниям Департамента охраны культурного наследия КГГА, строители начали незаконные строительные работы в охранной зоне памятника на Владимирской, 95. Они сделали подкоп под памятник архитектуры. Поэтому здание дало трещины и начало проседать.

После этого строительные работы удалось остановить активистам. Впоследствииместные жители и активисты закрыливъезд для строительной техники возле Дома с насекомыми. В конце концов, вместе с правоохранителями работы удалось остановить.

Ранее мы писали, что в апреле этого года дом Марии Станиславской, построенный в 1893 на Владимирской, 93, хотели снести под видом «капитального ремонта». Застройщик не согласовывал проектную документацию и проводил строительные работы без разрешения. После предписаний департаментов КГГА у застройщика забрали технику. Однако один из строителей продолжил разбирать памятку вручную. Застройщик успел демонтировать полностью два этажа и лестницу правого подъезда достопримечательности, а также разобрал часть третьего этажа.

В конце концов Минкульт внес дом Марии Станиславской в Госреестр недвижимых памятников Украины. Однако 6 ноября возле исторического дома возобновились строительные работы . Экскаватор начал копать в непосредственной близости к памятнику архитектуры.

Тогда активист Дмитрий Перов отметил , что если котлован возле исторического дома продолжат копать, он может рухнуть.

Фото: Дмитрий Перов

Как думаете, это спасет памятник?
Опубликовано: 11 декабря 2023
share share
История ресторана киевской кухни "За двумя зайцами", который работает на Андреевском спуске с 2000 года История ресторана киевской кухни "За двумя зайцами", который работает на Андреевском спуске с 2000 года Киевляне увидели воду между путями на "Олимпийской": в метро отрицают возможность подтопления Киевляне увидели воду между путями на "Олимпийской": в метро отрицают возможность подтопления Напитки-киногерои: коктейль "Мангеттен" и "В джазе только девушки" Напитки-киногерои: коктейль "Мангеттен" и "В джазе только девушки" Общество Красного Креста построило модульный городок для переселенцев в Чернигове Общество Красного Креста построило модульный городок для переселенцев в Чернигове На Львовской площади открыли «Міську кав’ярню»: с кофе на безлактозном молоке На Львовской площади открыли «Міську кав’ярню»: с кофе на безлактозном молоке Застройщик "Цветов Украины" проиграл суд против активиста и должен возместить расходы Застройщик "Цветов Украины" проиграл суд против активиста и должен возместить расходы Что искали украинцы в Google в 2023 году Что искали украинцы в Google в 2023 году В этом году в Украине официально не будет дополнительных выходных на Рождество и Новый год В этом году в Украине официально не будет дополнительных выходных на Рождество и Новый год
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.